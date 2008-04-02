Больше половины киевлян поддерживает решение ВР о проведении досрочных выборов мэра столицы - опрос

Киев. 2 апреля. УНИАН. Больше половины киевлян – 55,3% - поддерживает постановление Верховной Рады Украины о назначении досрочных выборов мэра Киева.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН "Киев в начале избирательной кампании: выборы мэра и Киевского городского совета" руководитель фирмы “ Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК, презентуя результаты общегородского социологического опроса, проведенного в период с 22 по 27 марта. Всего были опрошены 1 тыс. респондентов. Максимальная погрешность выборки не превышает 3,2%.

Согласно результатам этого опроса, не поддерживают решение ВР 33,3% респондентов, 11,4 – не смогли ответить на вопрос.

А.ВИШНЯК также сообщил, что 70,3% опрошенных сказали, что готовы принять участие в досрочных выборах мэра столицы. В то же время он отметил, что исходя из опыта предыдущих опросов, которые проводятся фирмой на протяжении последних 15 лет, можно сказать, что эта цифра реально будет меньше.

“Как правило, этот показатель является завышенным. Немного больше людей говорят, что пойдут на выборы, чем реально ходит. Насколько больше, в каждом случае отдельно. Это очень сложная система прогнозирования”, - сказал А.ВИШНЯК.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля на пресс-конференции директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА выразил убеждение, что у нынешнего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО есть серьезные шансы сохранить за собой кресло городского председателя только при условии небольшой явки избирателей, около 60%. “Ведь, как только добавляется явка киевлян, начиная от 5 и больше процентов, шансы с такой же пропорцией наоборот уже уменьшаются для ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - сообщил он, порекомендовав демсилам “поработать над проблемой явки киевлян”, чтобы обеспечить “достойный результат” своему кандидату на выборах мэра