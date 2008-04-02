Киев. 2 апреля. УНИАН. Российский политик Борис НЕМЦОВ считает вступление в НАТО суверенным правом Украины.

Об этом он заявил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Вступать Украине в НАТО или нет – это вопрос Украины. Украина независимое государство», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он отметил, что в Украине существуют полярные мнения по данному вопросу.

При этом, по его словам, этот вопрос должен решаться исключительно по результатам проведения всеукраинского референдума. «Когда проводить референдум, вы сами решайте, но референдум нужен», - сказал Б.НЕМЦОВ. Он напомнил, что проведение референдума в вступлению страны в Альянс соответствует и уставу НАТО.

В то же время, он высказал мнение, что руководство Украины, написав письмо о готовности Украины к присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО, тем самым хотело засвидетельствовать «необратимость движения Украины в Европу».

Комментируя высказывания ряда политиков Государственной думы Российской Федерации о пересмотре Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной, Б.НЕМЦОВ назвал их «истерикой».

«У нас Госдумы, как самостоятельной организации, не существует. Это вам не Украина. Это у вас ЮЩЕНКО сказал, ТИМОШЕНКО поправила, а ЯНУКОВИЧ внес существенные изменения… Поэтому эти заявления не являются заявления Государственной думы, в том смысле как заявления Верховной Рады», - сказал он.

При этом Б.НЕМЦОВ отметил, что «истеричная реакция вредит нашим отношениям и совсем не решает проблему вступления Украины в НАТО».