Немцов считает, что Тимошенко частично исправила ошибки, допущенные за время своего первого премьерства

Киев. 2 апреля. УНИАН. Российский политик Борис НЕМЦОВ считает, что премьер-министру Украины Юли ТИМОШЕНКО частично удалось исправить ошибки, допущенные за время своего первого премьерства.

Такое мнение он высказал сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН, комментируя результаты деятельности нового правительства.

«Я думал, что будет хуже. От меня услышать такую высокую оценку деятельности Юлии Владимировны большая редкость», - сказал Б.НЕМЦОВ. По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО, удалось извлечь уроки из ее собственных ошибок 2005 года. «Ошибки у нее были такие – все думали, что она оранжевая принцесса, а она себя вела как красный директор», - сказал он. Российский политик, подчеркнул, что на данный момент премьер-министр ведет себя более осторожно.

При этом Б.НЕМЦОВ отметил, что возврат вкладов вкладчиков Сбербанка было обещанием БЮТ во время избирательной кампании и глава правительства его выполняет. «Только надо понимать, что рост цен на продукты питания это последствия этих обещаний», - сказал он.