«Еврохолдинг Инвест» инвестирует 80 млн. долл. в строительство курортного комплекса в Киевской области

Киев. 2 апреля. УНИАН. Компания «Еврохолдинг Инвест» построит в Киевской области многофункциональный комплекс Litvinovka Entertainment, инвестируя в проект 80 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил владелец ЗАО «Еврохолдинг Инвест» Вадим БУХКАЛОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, комплекс, концепция которого включает спорт, бизнес и отдых, разместится возле села Литвиновка Вышгородского района Киевской области, в 35 км от Киева, на участке площадью 19,6 га.

В.БУХКАЛОВ отметил, что участок под застройку находится у него в собственности. На сегодня участок представляет собой болотистую местность с лесом высшей категории. Собственник земли планирует изменить ее целевое назначение для строительства комплекса.

Предусматривается, что главным акцентом комплекса станет арена на 5 тыс. посадочных мест, где будут проходить концертно-спортивные мероприятия, в том числе, боксерские турниры промоутерской компании В.БУХКАЛОВА и братьев КЛИЧКО K2 East Promotion. В спортивно-развлекательном комплексе общей площадью 55,1 тыс. кв.м разместятся SPA, крытый дельфинарий, аквапарк, 6 теннисных кортов, небольшой горнолыжный спуск, футбольное поле и олимпийский бассейн.

Чтобы обеспечить доступность к арене зрителям, планируется запустить бесплатные автобусы со станций метро «Святошино», Минская и площади Тараса Шевченко.

При этом в комплексе запланированы пятизвездочная гостиница на 200 номеров (общей площадью 13 тыс. кв.м), специализированный конференц-зал, 6 бунгало семейного типа, 14 классических бань с бассейнами, ресторанный комплекс, супермаркет, а также паркинг на 1,5 тыс. машиномест. Предусматривается, что для обслуживания комплекса будут задействованы более 400 человек.

По словам владельца компании, для управления гостиницей планируется провести переговоры с международным гостиничным оператором сетью Mariott.

Кроме того, проект предусматривает обустройство прилегающего к участку застройки сафари-парка, расположенного на 70 га леса высшей категории, куда планируется завезти диких животных, обитающих на территории Украины.

По предварительным подсчетам, стоимость развлечений в комплексе обойдется в около 100 грн. за 3 часа, а стоимость гостиничного номера составит около 245 долл. в сутки.

По данным В.БУХКАЛОВА, сейчас ведутся переговоры с украинскими и зарубежными инвесторами для реализации проекта, доля собственных средств компании составит 15-20% от стоимости проекта.

Строительство комплекса планируется начать в этом году, после подписания договора с инвестором, а завершение строительства намечено на 2011 год, чтобы запустить комплекс к 2012 году. На сегодня компания ведет разработку проектной документации и проводит согласовательные процедуры. По предварительным расчетам, срок окупаемости проекта составит 5-6 лет.

Владелец компании также отметил, что генподрядчик строительства еще не определен. Планируется, что в строительстве комплекса примут участия как зарубежные, так и отечественные компании.

Концепция проекта разработана компанией “Horwath”, бизнес-план - компанией «Hospitalier», архитектор проекта - Алексей ПЕТРОВ.

Справка УНИАН. Компания «Еврохолдинг Инвест» создана для управления своими предприятиями. В состав ЗАО "Еврохолдинг Инвест" входят "Компания Еврошина", "Евроэкспресс", К2 East Promotion, "Евро-ПиАр", "Евротекстиль" (Дом моды Анны Бублик), "Альянс-Плюс" и "ЕвроАвто". Владельцем ЗАО является Вадим БУХКАЛОВ.