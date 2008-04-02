Госдепартамент интеллектуальной собственности считает необоснованными претензии Комитета ВР по вопросам науки и образования

Киев. 2 апреля. УНИАН. Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины считает необоснованными претензии Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования о неэффективности системы государственного регулирования и управления инновационной деятельностью, правовой охраны интеллектуальной собственности, которая сложилась в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Госдепартамента интеллектуальной собственности Владимир ДМИТРИШИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, за период 2000-2007 гг. было приведено в соответствие с требованиями ВТО законодательство Украины в сфере интеллектуальной собственности (базовые законы и Гражданский кодекс); достигнута высокая степень автоматизации всех процессов делопроизводства, внедрена система электронного технологического документооборота для ведения делопроизводства по заявкам на изобретения; разработаны и функционируют две высокоэффективные автоматизированные системы «Изобретения» и «Знаки для товаров и услуг», на основе которых осуществляется экспертиза заявок на изобретения и торговые марки; разработан универсальный поисковый портал и новая интегрированная справочно-поисковая система для обеспечения унифицированного доступа к разнородным источникам информации при проведении экспертизы заявок и др.

При этом он добавил, что при постоянном росте количества заявок (изобретения 2003 года – 3057, 2007 – 6200; полезные модели 2004 год – 5200, 2007 – 8900; торговые марки 2003 год – 20000, 2007 - 33000) систематически сокращались сроки их рассмотрения (изобретения 2000 год – 33 месяца, 2007 – 15 месяцев; торговые марки 2000 – 27 месяцев, 2007 – 13 месяцев).

Кроме того, по его информации, для обеспечения систематического государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной собственности в составе Госдепартамента интеллектуальной собственности в 2002 году было создано подразделение государственных инспекторов по вопросам интеллектуальной собственности, которые работают в разных регионах Украины и входят в состав рабочих групп облгосадминистраций.

В.ДМИТРИШИН отметил, что на сегодня в Украине создана законодательная база для эффективной борьбы с пиратством, значительно усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

Также он отметил, что на протяжении последних лет эксперты ряда международных организаций неоднократно отмечали позитивные сдвиги в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине, в частности эффективность действий Правительства Украины, направленных на совершенствование законодательства в этой сфере, создание действенных механизмов его реализации, борьбу с пиратством, создание цивилизованных условий для ведения бизнеса и обеспечения гарантий защиты прав интеллектуальной собственности.

Как сообщалось ранее, Комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования принял за основу постановление, способное вызвать революцию на рынке интеллектуальной собственности Украины. На расширенном заседании членов комитета и экспертов, состоявшемся 11 марта, было, в частности, отмечено, что из-за неэффективной системы государственного регулирования сферы правовой охраны интеллектуальной собственности и инновационной деятельности самих изобретений в Украине становится все меньше и меньше: в целом за 2002-2006 годы их число сократилось на 13,8%. Количество заявок на изобретения, поданных в Госдепартамент интеллектуальной собственности, по сравнению с 2005 годом, сократилось на 13,6%.

В связи с этим Комитет ВР наметил план действий, ведущих к изменению законов, регулирующих инновационную политику, разграничению полномочий профильных государственных структур и соответствующие кадровые изменения.