«Хенкель» объявляет конкурс художественного рисунка в рамках проекта Henkel Art.Award.2008

Компания "Хенкель" объявила об открытии седьмого международного конкурса Henkel Art.Award. В этом году темой конкурса, который пройдет в 29 странах, включая Украину, станет художественный рисунок. Пять лучших проектов, отобранных международным жюри, будут представлены на выставке, которая состоится в Вене (Австрия) в ноябре 2008 года, а победитель получит приз в размере 7 000 евро. Помимо этого, победителю будет оказана помощь в организации персональной выставки в своей стране. Конкурс Henkel Art.Award. – это вклад компании в развитие современного искусства и в процесс культурной европейской интеграции.

Конкурс Henkel Art.Award. проходит ежегодно по одному из трех основных направлений современного искусства: живопись, дизайн или фотография. В этом году основной темой конкурса станет художественный рисунок. Принять участие в конкурсе смогут как любители, так и профессиональные художники.

В сентябре 2008 года компетентное международное жюри определит пятерых финалистов, которые будут претендовать на главный приз. Церемония награждения финалистов и победителей Henkel Art.Award.2008, а также выставка работ финалистов конкурса, состоится в Вене 17-го ноября 2008 года.

Помимо главного приза, в рамках конкурса, совместно с австрийской культурной ассоциацией KulturKontakt, также будет вручена премия Young Artist’s Prize для молодых талантов – художников из стран Восточной Европы, участвующих в программе Artists-in-Residence. Победитель получит приз в размере 2 000 евро и возможность пройти трехмесячное обучение в Вене.

Конкурс Henkel Art.Award. позволяет молодым художникам найти свою дорогу в мире искусства. Победители конкурса впоследствии регулярно приглашаются для участия в престижных международных выставках и конкурсах.

В этом году проект Henkel Art.Award. будет представлен на Международной выставке современного искусства стран Центральной и Восточной Европы ViennAfair, которая пройдет в Вене 24-27 апреля 2008 года.

За дополнительной информацией о компании, а также об условиях участия в конкурсе, пожалуйста, обращайтесь:

Татьяна ВасиленкоМенеджер по корпоративным коммуникациям компании «Хенкель» в Украине«Хенкель Украина», Тел.: +38 044 569 96 22Факс: +38 044 569 96 01e-mail: tatyana.vasilenko@ua.henkel.com Анна СердюкМенеджер PR-проектов компании «Хенкель» в УкраинеWillard Public Relations,Тел. +38 044 502 30 05Факс: +38 044 501 23 42e-mail: anna.serdyuk@twg.com.ua

“Henkel - A Brand like a Friend”. Компания «Хенкель» уже более 130 лет является лидером в области технологий и производства товаров, которые делают жизнь людей легче, лучше и прекраснее. Компания «Хенкель», вошедшая в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний журнала Fortune, работает в трех основных направлениях – «Моющие и чистящие средства», «Косметика и средства личной гигиены», «Строительные смеси, бытовые и обойные клеи и технологии». В 2007 финансовом году объем продаж компании «Хенкель» составил 13,07 млрд. евро, операционная прибыль составила 1 344 млн. евро. В компании «Хенкель» работает 53 000 сотрудников в разных странах мира. Жители почти 125 стран мира доверяют продукции и технологиям «Хенкель».

В Украине компания «Хенкель» представлена двумя юридическими единицами – «Хенкель Украина» и «Хенкель Баутехник (Украина)». Наиболее широко известны следующие бренды компании: моющие и чистящие средства – Persil, Pur, Bref, Silan, Perwoll, Rex, Losk; косметика и средства личной гигиены – Fa, Taft, Sсhauma, GlissКur, Seborin, Palette, Brillance, Natural&Easy, Diademine; строительные смеси, бытовые и обойные клеи и технологии – Ceresit, Thomsit, Момент, Metylan, Pritt, Makroflex; промышленные клеи и средства для обработки поверхностей – Teroson, Liofol, Dorus, Technomelt, Optal, Loctite.