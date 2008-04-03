Стиль Винг Чунь - инструмент успеха в жизни и в бизнесе

4 апреля 2008 года , 17.00 в УНИАН (ул.Хрещатик,4, конференц-зал) состоится пресс-конференция, пoсвященная вoпрoсам применения стиля Винг Чунь в бизнесе. Известный факт - 85% успешных людей развивают свое дело, полагаясь исключительно на свое шестое чувство. Чтобы занять лидирующие позиции в деловом мире, достаточно поменять у себя настройки восприятия реальности, что неподвластно области рационального знания и зависит от управления интуицией. Если Вы хотите добиться успеха в бизнесе, вам необходимо научиться рисковать, прислушиваясь к своей интуиции.

В Украине существует Организация «Академия Винг Чунь». Все члены данной организации - успешные бизнесмены, но так было не всегда. Позитивные сдвиги в их жизни наступили после занятий Винг Чунь, стилем , который развивает ИНТУИЦИЮ, ключ для понимания и разрешения любой ситуации. Основной метод тренировки, используемый в данном стиле, уникальное упражнение, позволяющее вести поединок с закрытыми глазами и развивающее интуицию.

Более подробно о стиле Винг Чунь расскажут приглашенные на пресс-конференцию:

Дидье Бедар – мастер 9 уровня из Франции. Ученик Вильяма Ченга , который привел в спорт Брюса Ли и тренировался вместе с ним.

Туник Игорь – Почетный президент Академии Винг Чунь. Глава наблюдательного совета BPT-Group.

Юрий Марченко - менеджер по развитию бизнеса Bausch and Lomb.

Oрганизатoр: BPT GROUP, Академия Винг Чунь