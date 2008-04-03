Стиль Винг Чунь - инструмент успеха в жизни и в бизнесе

14:14, 03 апреля 2008
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4 апреля  2008 года , 17.00  в УНИАН  (ул.Хрещатик,4, конференц-зал) состоится  пресс-конференция,  пoсвященная   вoпрoсам применения стиля Винг Чунь  в бизнесе. Известный факт -   85% успешных людей развивают свое дело, полагаясь исключительно на свое шестое чувство. Чтобы занять лидирующие позиции в деловом мире, достаточно поменять  у себя настройки  восприятия реальности, что неподвластно области рационального знания и зависит от управления интуицией.  Если Вы хотите добиться успеха в бизнесе, вам необходимо научиться рисковать, прислушиваясь к своей интуиции.

В Украине существует Организация «Академия Винг Чунь». Все члены данной организации - успешные  бизнесмены,  но так было не всегда.  Позитивные  сдвиги  в их жизни наступили  после занятий Винг Чунь, стилем , который развивает ИНТУИЦИЮ, ключ для понимания и разрешения любой ситуации. Основной метод тренировки,  используемый  в данном стиле,  уникальное упражнение, позволяющее вести поединок с закрытыми глазами и развивающее интуицию.

Более подробно о стиле Винг Чунь расскажут приглашенные на пресс-конференцию:

Дидье Бедар – мастер 9 уровня из Франции. Ученик Вильяма Ченга , который привел в спорт Брюса Ли и тренировался вместе с  ним.

Туник Игорь – Почетный президент Академии Винг Чунь. Глава наблюдательного совета BPT-Group.

Юрий Марченко - менеджер по развитию бизнеса Bausch and Lomb.

Oрганизатoр: BPT GROUP, Академия Винг Чунь

 

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