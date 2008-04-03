Представитель села Счастливое заявляет о действии в Бориспольском районе рейдерской группировки по захвату земель

Киев. 3 апреля. УНИАН. Представитель интересов Счастливинского сельского совета в судах Михаил РУСИНКО заявляет о действии в Бориспольском районе (Киевской обл.) организованной рейдерской группировки по захвату сельскохозяйственных земель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам юриста, с 2000 по 2008 годы в судах различных уровней было рассмотрено более 80 исков, связанных с земельными вопросами: об отмене договоров аренды, о признании недействительными актов на землю и т.д.

При этом он отметил, что большинство вынесенных судами решений были не в пользу жителей с. Счастливого. Только в последнее время, благодаря вмешательству Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, нескольким жителям села удалось отстоять свое право на землю. В результате, против судьи, принявшего незаконное решение в отношении 2000 граждан, было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время он находится в розыске.

«Все иски против жителей с. Счастливого были инспирированы компаниями, близкими к бывшему заместителю председателя Киевской областной госадминистрации Анатолию ЮРКЕВИЧУ. Среди них - ООО «Злагода», ООО «Веста», Киевский оптовый рынок, агрофирма «Бортничи», племенной завод «Бортничи», «Киевоблбуд-1», компания «Сити-стейт», - сказал он (М.РУСИНКО не предоставил документов, подтверждающих связь А.ЮРКЕВИЧА с вышеназванными компаниями. В украинских интернет-СМИ фамилия ЮРКЕВИЧА в прямой связке упоминается только с девелоперской компанией "Сити-Стейт". Об "Сити-Стейт", как своем основном проекте, в интервью рассказал сам ЮРКЕВИЧ - УНИАН).

По мнению М.РУСИНКО, эти компании пользуются "покровительством со стороны правоохранительных органов, а многочисленные жалобы жителей с. Счастливого игнорируются властями".

Еще одним примером деятельности земельных рейдеров он назвал лишение законного права более 350 работников социальной сферы (врачей, учителей) с. Счастливого на получение госактов на землю, общей площадью 45 га.

«В результате, только на территории Счастливинского сельсовета рейдерской группировкой было незаконно захвачено более 200 га земли. Всего же на территории сел Счастливое, Гора рейдерской атаке подверглись более 3000 га государственной земли», - подытожил М.РУСИНКО.

В свою очередь правозащитник Алим БАЙРАМОВ сообщил, что 25 февраля этого года в 5.00 утра произошел рейдерский захват двух складских помещений компании «Саньсун», общей площадью 35 тыс. кв.м, в строительство которых компанией было инвестировано свыше 90 млн. 150 тыс. грн., группой неизвестных людей.

А.БАЙРАМОВ отметил, что после визита на участок вся территория была ограждена колючей проволокой, там и по сегодняшний день находятся люди сомнительной внешности, которые препятствуют работникам и руководству «Саньсун» проходить на участок.

По данным правозащитника, с 26 февраля неизвестные осуществляют действия, направленные на разрушение складов: вывозят строительные материалы, инструменты, находящиеся на складах, общей стоимостью более 25 млн. грн. С помощью сварочной аппаратуры ими выполняется демонтаж металлических конструкций складских зданий. При этом представители «Барса», появившиеся на территории, действуют в интересах захватчиков.

Как пояснил правозащитник, в 2004 году ЧП «Саньсун» заключило со Счастливинским сельсоветом договор аренды на земельный участок площадью 2,5 га под строительство складов, а в 2006 году сельсоветом был передан в аренду компании еще один участок площадью 3,4 га. Оба договора заключены сроком на 49 лет.

Он заверил, что вся разрешительная документация на строительство складских комплексов была получена. Однако сегодня из-за претензий на земельный участок площадью 3,5 га агрофирмой «Бортничи» склады вовремя не сданы, а кредитные средства, взятые под их строительство, не возвращены.

При этом, по данным А.БАЙРАМОВА, в марте 2007 года ООО «Агро-фирма «Бортничи» стала собственником участка, который, по ее мнению, накладывается на земельный участок компании «Саньсун». В апреле 2007 года агрофирмой был подан иск о признании договора на аренду участка, площадью 3,5 га и входящего в участок площадью 40,8 га на территории Счастливинского сельсовета, недействительным.

В то же время, в декабре 2006 года ЧП «Саньсун» получило иск от ООО «Киевоблбуд-1», предметом которого было устранение препятствий в пользовании принадлежащим истцу земельным участком, которые состоят в нарушении санитарной зоны при проектировании и строительстве.

Правозащитник также отметил, что попытка урегулировать конфликт не дала результатов, поскольку «представители ООО «Агро-фирма «Бортничи» неоднозначно дали понять, что земельный участок, который занимает ЧП «Саньсун», входит в состав земельного участка площадью 40,8 га, на котором должен быть построен элитный коттеджный поселок».

По словам юриста компании «Саньсун» Елены МАРТЫНОВОЙ, компания подала в судебные инстанции шесть исков, причем компания столкнулась с большими проблемами при рассмотрении дел. А обращение к правоохранительным органам никаких результатов не дало.