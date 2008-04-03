Киев. 3 апреля. УНИАН. Украинское юридическое товарищество инициирует принятие нового закона «О столице Украины – городе Киеве».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель УЮТ Олег БЕРЕЗЮК.

По его словам, основная идея законопроекта заключается в том, чтобы в Киеве как столице Украины разделить должности Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации.

«Это позволит Киевскому городскому председателю сосредоточиться на решении вопросов, которые относятся к компетенции местного самоуправления, а председатель Киевской городской государственной администрации будет наблюдать за соблюдением законности органами местного самоуправления и выполнять другие функции, отнесенные к компетенции органов государственной власти”, – сказал О.БЕРЕЗЮК.

Также он отметил, что законопроектом предусматривается лишение районов в городе статуса юридического лица, что, по мнению авторов законопроекта, позволит создать целостный городской имущественный комплекс и более эффективно руководить городским хозяйством.

Также члены товарищества отмечают, что выборы киевского городского председателя должны проходить в два тура, что позволит избежать избрания на эту должность человека, не пользующегося поддержкой большинства киевлян.

«Киевский мэр, избранный по двухтуровой системе выборов, будет более легитимным, поскольку будет опираться в поддержку большинства избирателей и сможет эффективно управлять городом”, – считает О.БЕРЕЗЮК.

Он сообщил, что члены товарищества несколько дней назад направили разработанный ими законопроект представителям разных депутатских фракций Верховной Рады для внесения его на рассмотрение парламента.