Обновился состав группы «XS»

Киев. 3 апреля. УНИАН. Группу «XS» оставили две из трех участниц, они заменены новыми.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил продюссер группы Руслан МИНЖИНСКИЙ.

Он отметил, что прежних участниц Лену и Наташу сменили «не менее привлекательные, молодые и сексуальные девушки» Лера и Женя, одной из которых 20 лет, а другой – 23.

По словам продюссера, в прежнем составе группа просуществовала 4 года – для украинских поп-коллективов это значительный срок.

Также Р.МИНЖИНСКИЙ сообщил, что в творческих планах группы – записи новых песен, съемка клипов и организация гастрольных туров. В частности, 14 апреля «XS» планирует начать снимать клип на одну из своих новых песен.