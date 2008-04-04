Выдающаяся победа виноделов ТМ «Золотая Амфора»!

Вино Шардоне ТМ «Золотая Амфора» получило золотую медаль, Совиньон - серебряную медаль, Мерло и Каберне – бронзовые медали. Такие высокие оценки вина ТМ «Золотая Амфора» получили на дегустационном конкурсе «Лучшее вино для потребителя `2008» в номинации «Высокое качество». Независимую комиссию, состоящую из ведущих виноделов Украины, а также представителей ресторанного бизнеса, возглавлял главный специалист отдела растениеводства, садоводства, виноградарства и виноделия Министерства аграрной политики Украины Сергей Ченуша.

Безукоризненное и стабильное качество вин ТМ «Золотая Амфора», год от года, обусловлено великолепным виноградом и строгим контролем на всех этапах производства. Их стиль всегда легко узнаваем, исключительно тонкий и изысканный.

Виноделам ТМ «Золотая Амфора» всегда удается добиться удивительной гармонии ярких, свежих фруктовых и цветочных ароматов, а также придать вкусу дополнительные оттенки.

ТМ «Золотая Амфора» - качество крымских долин!