Журналист Луканов и медиа-центр ”Розмай” начинают творческий проект-расследование относительно незаконно осужденных

Киев. 4 апреля. УНИАН. Журналист Юрий ЛУКАНОВ совместно с медиа-центром "Розмай", правозащитником Татьяной ЯБЛОНСКОЙ , в рамках проэкта содействия гражданам в борьбе с коррупцией " Гидна Украина", начинают творческий проект-расследование под названием "Убийцы, которые не убивали" относительно незаконно осужденных за тяжкие преступления людей.

Об этом Ю.ЛУКАНОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, проблема невинно обвиненных в убийстве людей стоит в Украине очень остро. Как подчеркнул журналист, благодаря "своим публикациям и сотрудничеству с правозащитниками удалось освободить от незаслуженного наказания трех человек".

В свою очередь Т.ЯБЛОНСКАЯ информировала о том, что из-за существования в нашей стране "погони за процентами" раскрытия преступлений, что составляет 80-90 процентов, чего нет ни в одной развитой стране, приблизительно 40 процентов людей "назначаются преступниками". Поэтому она отметила, что по рейтингу количества узников (на сегодня в местах лишения свободы находится свыше 150 тысяч человек) Украина входит в первую десятку стран мира.

Кроме того, по словам Т.ЯБЛОНСКОЙ, на то, что довольно часто осуждают невиновных влияет также низкий уровень подготовки следователей, наличие так называемого "корпоративизма", из-за которого практически невозможно привлечь к ответственности за нарушение ни сотрудников МВД, ни прокуратуры, ни судей.

Как отметили авторы проекта, первым в цикле расследований будет дело "пологовского маньяка" Сергея ТКАЧА, из-за которого были незаконно осуждены многие другие люди.

В то же время, в ходе своей работы авторы проекта будут пытаться обобщить "негативную коррупционную практику милиции, прокуратуры и суда, которые часто имеют преступный интерес, и сознательно сажают за решетку априори невиновных людей, которые обвинены в убийстве". Вместе с тем в цикле будет обобщен опыт граждан в борьбе за свои права, что даст возможность другим также плодотворно отстаивать свои интересы.