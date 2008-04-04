Украинские правозащитники призывают российскую интеллигенцию выразить свою позицию относительно Голодомора как геноцида украинцев

Киев. 4 апреля. УНИАН. Группа украинских правозащитников обратилась к российской интеллигенции с просьбой выразить свою позицию относительно геноцидной политики КПСС и правительства СССР в 1930-х годах относительно украинского народа.

Об этом говорится в обращении правозащитников, обнародованном сегодня во время пресс-конференции в УНИАН бывшим политзаключенным Левком ЛУКЬЯНЕНКО.

Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что в последнее время агрессивная тенденциозность российских официальных и неофициальных оценок трагедии перешла все границы. При этом, отметил он, после публикации в российских СМИ статьи Александра СОЛЖЕНИЦЫНА о Голодоморе перед обсуждением этого вопроса в Госдуме стало очевидно, что это не позиция всей российской интеллигенции, а заказ определенных кругов российской власти, не заинтересованных в раскрытии всей правды. Л.ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что украинские правозащитники продолжают верить, что настоящие российские интеллигенты, способные отстаивать собственное мнение о Голодоморе. “Мы даже не исключаем окончательно, что и сам СОЛЖЕНИЦЫН найдет в себе мужество и сегодня “жить не во лжи”, что так необходимо в отношениях между нашими народами и государствами”, - отмечается в заявлении.

При этом правозащитники отметили, что признание Голодомора 1932-1933 годов не направлено против России и ее народов, ведь “все мы находились под властью одного тоталитарного режима”.

В свою очередь бывший политзаключенный Олесь ШЕВЧЕНКО отметил, что отзыв А.СОЛЖЕНИЦЫНА на провозглашение 2008 года годом памяти Голодомора 1932-1933 годов является одним из элементов поспешно спланированной антиукраинской кампании. Он напомнил, что А.СОЛЖЕНИЦЫН никогда не вмешивался в политику. “Он вдруг выразил то, что хотели услышать в Кремле”, - сказал О.ШЕВЧЕНКО.

В то же время, бывший политзаключенный Василий ОВСИЕНКО отметил, что такая реакция российского политикума на признание Голодомора геноцидом связана с тем, что “Российская империя доживает свой конец”. “Они почувствовали, что Украина окончательно отходит от России, и Российской империи как такой не будет”, - сказал он. В.ОВСИЕНКО отметил, что очень досадно, что “к российским империалистам” приобщился и уважаемый писатель А.СОЛЖЕНИЦЫН.

При этом бывший политзаключенный, президент Украинского центра Международного ПЕН-клуба Евгений СВЕРСТЮК отметил, что никогда не распространялось столько неправдивой информации об Украине, как при нынешнем российском режиме. “Ни при одном режиме в России за последние века не распространялось столько откровенно лживой информации об Украине, как в наши годы. И это почему-то не тревожит писателя, которого называли современными Толстым”, - отметил он.

Справка УНИАН. 2 апреля в российской газете “Известия” вышла статья А.СОЛЖЕНИЦИНА “Поссорить родные народы?”, в которой он называет историческим искажением факт Голодомора как геноцида украинского народа. “Такой провокаторский возглас о "геноциде" стал зарождаться десятилетиями позже – сначала тайно, мысленно затхлых шовинистов, враждебно настроенных против "москалей", - а вот теперь достиг и государственных кругов нынешней Украины...”, - отмечается в статье.