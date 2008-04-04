Открытие нового аттракциона - “скакуны” из Мадагаскара

10 апреля 2008 года презентация нового шоу для взрослых и детей- “тараканьи бега”. Состязание мадагаскарских тараканов в спринтерской гонке - динамичное, азартное, безопасное, повышающее настроение, развлечение . К вниманию гостей пять беговых дорожек, на которых 5-сантиметровые “скакуны” с острова Мадагаскар покажут свое мастерство и будут бороться за главный приз. Также посетителей ожидает обновленный “Лабиринт призраков” : “висячие мосты” , огромная горилла, “комната пыток” и другие препятствия встретятся на пути к выходу .

Место проведения шоу: ул.Хрещатик 15, контактные телефоны: 331-63-63,

8-093-462-85-51, 8-063-399-56-60