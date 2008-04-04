Открытие нового аттракциона - “скакуны” из Мадагаскара

19:28, 04 апреля 2008
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10 апреля 2008 года   презентация нового шоу для взрослых и детей- “тараканьи  бега”. Состязание мадагаскарских тараканов в спринтерской гонке - динамичное, азартное, безопасное, повышающее настроение,  развлечение  . К вниманию гостей  пять беговых дорожек, на которых   5-сантиметровые “скакуны” с острова Мадагаскар покажут свое мастерство и будут бороться за главный  приз. Также посетителей ожидает обновленный “Лабиринт призраков” : “висячие мосты” , огромная горилла, “комната пыток”  и другие препятствия  встретятся  на пути к выходу .

Место проведения шоу: ул.Хрещатик 15,  контактные телефоны:  331-63-63,

 8-093-462-85-51, 8-063-399-56-60

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