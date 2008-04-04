Руководители «Ривнеазота» и «Крымского Титана» заявляют, что «Нафтогаз Украины» пытается принудить компании перезаключить договора на поставку газа

Киев. 4 апреля. УНИАН. Руководство ОАО «Ривнеазот» и ЗАО «Крымский Титан» заявляет, что ограничением поставок газа НАК «Нафтогаз Украины» пытается принудить компании перезаключить договора на поставку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили руководитель «Ривнеазота» Михаил ЗАБЛУДА и председатель правления ЗАО «Крымский Титан» Александр НЕЧАЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Действия «Нафтогаза" направлены на то, чтобы спровоцировать нас в принудительном порядке заключить с ними договор», - сказал М.ЗАБЛУДА.

В то же время он отметил, что у компаний в настоящий момент нет юридических оснований для смены поставщика, а одностороннее расторжение договора в СП ЗАО «УкрГаз-Энерго» повлечет убытки от штрафных санкций, предусмотренных долгосрочными договорами.

М.ЗАБЛУДА отметил, что в связи с ограничением поставок газа, сегодня предприятие работает с 75% нагрузкой, а ежедневные убытки компании составляют 500 тыс. долл.

В свою очередь председатель правления ЗАО «Крымский Титан» А.НЕЧАЕВ сообщил, что предприятие получило официальную факсограмму от ДК «Газ Украины» с требованием в двухдневный срок заключить договора на поставку газа с НАК «Нафтогаз». При этом, в случае не заключения договоров с новым поставщиком, предприятие было предупреждено о возможном ограничении поставок газа с пятницы, 4 апреля. На обращение ЗАО с просьбой подтвердить наличие у ДК «Газ Украины» необходимых ресурсов газа «вразумительного ответа получено не было», сказал А.НЕЧАЕВ.

Оба руководителя предприятия подчеркнули, что считают недопустимыми действия НАК «Нафтогаз Украины» по принудительному ограничению газоснабжения и намерены обратиться с соответствующими заявлениями в Антимонопольный комитет Украины, а в случае вынужденной остановки предприятия - обратиться в суд на поставщика газа в связи с невыполнению ним договорных обязательств.

Как сообщал УНИАН, вчера пресс-служба ОАО «Ривнеазот» распространила сообщение, в котором заявила о снижении с 3 апреля НАК «Нафтогаз Украины» давления в магистральных газопроводах, поставляющих природный газ на завод. В частности, давление было снижено с нормативных 10-10,5 до 8,5 кг/куб. м. При этом пресс-служба сообщила, что в случае дальнейшего снижения давления, «Ривнеазот» вынужден будет срочно прекратить работу. Кроме того, на предприятии не исключают, что прекращение газоснабжения может привести к аварии с непредсказуемыми экологическими последствиями.

В свою очередь НАК «Нафтогаз Украины» считает, что заявление пресс-службы ОАО «Ривнеазот» о снижении объемов поставок газа на предприятие с 3 апреля является безосновательным, носит политический характер и является формой саботажа перехода на прямые договора с «Нафтогазом».

«Нафтогаз Украины» в полном объеме обеспечивает бесперебойное снабжение природного газа всем промышленным потребителям Украины. Любые заявления по поводу ограничения объемов поставок газа отдельным предприятиям компания расценивает как провокацию и опосредствованное давление со стороны владельцев «РосУкрЭнерго» на представителей НАК «Нафтогаз Украины» в канун очередного раунда переговоров с ОАО «Газпром», - отмечено в сообщении "Нафтогаза".

Компания указывает, что, по данным диспетчерской службы ДК «Укртрансгаз», на протяжении апреля давление природного газа в магистральных газопроводах, которые подают газ ОАО «Ривнеазот», находится в нормативно определенных границах.

В то же время, письмом от 14 марта ДК «Газ Украины» обратилась к ОАО «Ривнеазот» с предложением заключить договор на снабжение природного газа на март текущего года. Позднее ОАО «Ривнеазот» был также послан проект договора о поставках газа (условия, изложенные в проекте договора, идентичны условиям поставок газа с СП «УкрГаз-Энерго»).

Однако письмом от 21 марта ОАО «Ривнеазот» отказалось заключать договор с ДК «Газ Украины» на снабжение природного газа на март, а предложение компании назвали «неприемлемым».

Других предложений и замечаний к предложенному ДК «Газ Украины» проекту договора на поставки газа ОАО «Ривнеазот» к компании не поступало.