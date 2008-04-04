Академия Вин Чун в Украине намерена объединить почитателей боевого искусства для участия в благотворительности

Киев. 4 апреля. УНИАН. Украинская Академия Вин Чун намерена объединить почитателей данного стиля боевого искусства для реализации благотворительных проектов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Академии Вин Чун Георгий НАГОРНЫЙ.

По его словам, на сегодня уже разосланы приглашения всем желающим принять участие в деятельности Академии и реализации разного рода благотворительных проектов.

Также Г.НАГОРНЫЙ отметил, что сам стиль боевых искусств Вин Чун может помочь тем кто занимается бизнесом, так как основные принципы стиля состоят в концентрации, направленности на результат, формирование основного направления деятельности.

«Вин Чун помогает развить в человеке стержень, который будет помогать в дальнейшей жизни» - сказал Г.НАГОРНЫЙ.

Он подробнее остановился на одном из направлений Вин Чун – Чи сао (в переводе – липкие руки). Чи сао – учебное упражнение, целью которого является развитие чувствительности бойца, возможности предсказывать следующее действие противника, отработка умения занимать необходимый угол для атаки и защиты, умение контролировать центральную линию. Свободное Чи сао (практикуется с завязанными глазами), считает Г.НАГОРНЫЙ, позволит быстро принимать эффективные бизнес-решения при наименьших затратах ресурсов.

Кроме того, по его словам, стиль Вин Чун позволяет вести бой в ограниченном пространстве, что также может пригодиться представителям бизнеса, особенно в условиях постоянно меняющейся бизнес-среды.

Справка УНИАН. Вин Чун (в переводе – вечная весна) – стиль боевых искусств, появившийся более 250 лет назад в Китае.

Вин Чун использует множество боевых техник, по этой причине считается прикладным направлением Ушу. Бой в Вин Чун основан на принципах, которые постигаются учеником от тренировки к тренировке. Уходы с линии атаки дополняются мгновенными прямолинейными нападениями, а техника захватов «липкие руки» – ударами «на разрыв». Существуют и ножевые техники, которые тесно связаны с техникой рук и приёмами без оружия. Кроме того, изучаются броски и захваты.

Разделяют три направления Вин Чун: Китайское – не преподаётся за пределами Китая, о нём мало что известно; Гонконгское – идёт от мастера Ип Мана, получило распространение благодаря его знаменитому ученику Брюсу Ли; и Вьетнамское – идёт от мастера Нгуэн Тэ Конга.