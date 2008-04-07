Власть Киева намерена обеспечить не меньше 100 кандидатов в мэры для победы Черновецкого, заявляют в Украинской партии

Киев. 7 апреля. УНИАН. Украинская партия заявляет о намерении нынешней власти Киева выдвинуть не менее 100 кандидатов на внеочередные выборы мэра для обеспечения победы нынешнего Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Института национального государствоведения, представитель Украинской партии Михаил РАТУШНЫЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он подчеркнул, что победа нынешнего мэра Киева стала возможной на прошлых выборах фактически благодаря тому, что произошла “серьезная растяжка” голосов между мощными кандидатами - тогдашним городским председателем столицы Александром ОМЕЛЬЧЕНКО и Виталием КЛИЧКО.

"Хочу сообщить, что штабом ЧЕРНОВЕЦКОГО разрабатывается программа “Мэр-100”, которая предусматривает, что к окончанию срока выдвижения кандидатов на должность городского председателя должно быть выдвинуто не менее 100 кандидатур, чтобы таким способом размыть вообще понятие о кандидатах”, - сказал М.РАТУШНЫЙ.

Именно для того, чтобы не допустить воплощения этой программы в жизнь, подчеркнул М.РАТУШНЫЙ, Украинская партия на первом этапе своей конференции (5 апреля) решила не выдвигать своего кандидата в мэры столицы.

"Мы не хотим быть элементом этой программы “Мэр-100”. Мы считаем, что украинские здоровые силы в столице, а такие есть, все-таки найдут в себе мудрость, чтобы найти ответственную, консолидированную кандидатуру. Она будет и патриотической, и профессиональной, и отвечать интересам киевлян”, - отметил М.РАТУШНЫЙ.

По его словам, на сегодня в столице нет такой единой кандидатуры на должность Киевского городского председателя, но Украинская партия продолжает вести переговоры с патриотическими национал-демократическими силами и призывает их к тому, чтобы все они нашли понимание, поскольку избрание Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на второй срок “является большой опасностью для киевлян и для украинской столицы”.

“Если такая консолидированная фигура будет определена, мы, конечно, рассматриваем возможность поддержки этой кандидатуры”, - сказал М.РАТУШНЫЙ.

Наибольшая проблема при определении единого кандидата заключается в том, по его убеждению, что влиятельные партии руководствуются, в первую очередь, своими интересами, а не интересами киевлян.

“С одной стороны они хотят получить в свое распоряжение ресурс Киева как столицы, поскольку скоро президентские выборы, с другой стороны - есть авторитетные кандидаты, которые имеют постоянный рейтинг под 20% и также хотят стать самостоятельными фигурами. Доминирует не интерес киевлян, не интерес столицы, а доминирует партийный интерес”, - сказал он.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции председатель Центрального совета Украинской партии Олег ОЛИЙНЫК по поводу выборов депутатов Киевсоветаады сообщил, что Украинская партия выступила с инициативой создания “Украинского блока”. Соответствующие обращения, по его информации, были направлены “Свободе” и Украинской народной партии. В то же время “Свобода” на сегодня решила, что пойдет самостоятельно, таким образом ожидается завтрашнее решение конференции УНП. По словам О.ОЛИЙНЫКА, если не будет создан блоку, то Украинская партия самостоятельно пойдет на выборы в Киевсовет под лозунгом “Украинской столице - Украинскую власть”.

“Будем делать открытые избирательные списки”, - подчеркнул он. По данным О.ОЛИЙНЫКА, эти списки уже обнародованы для обсуждения и будут утверждаться на втором этапе конференции партии 11 апреля.

Принцип Программы партии заключается, по словам председателя Центрального совета УП, в том, что будут “смещены акценты в принятии любых решение из Крещатика, 36, в районы и общины города”.