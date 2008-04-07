Черновецкий победил бы на досрочных выборах мэра Киева, если бы они состоялись сегодня - опрос

Киев. 7 апреля. УНИАН. Нынешний городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ победил бы на досрочных выборах мэра столицы, если бы они состоялись сегодня.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного Киевским институтом проблем управления им. Горшенина, которые представил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор института Кость БОНДАРЕНКО.

По данным опроса, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ набрал бы наибольшее количество голосов избирателей - 30,7%. На втором месте лидер Блока Кличко Виталий КЛИЧКО - 23,4%, на третьем – бывший мэр Киева Александр ОМЕЛЬЧЕНКО - 7,3%.

За председателя Шевченковской райгосадминистрации Виктора ПИЛИПИШИНА готовы проголосовать 4,1% опрошенных, за первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА - 3,7%, за лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО - 2,7%, за председателя Госкомрезерва Михаила ПОЖИВАНОВА – 1,5%, за председателя Киевского городского отделения Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ – 0,4% респондентов. За другого кандидата готовы проголосовать - 3,9%, затруднились ответить на вопрос - 22,2% опрошенных киевлян.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что исследование проводилось с 27 марта по 1 апреля, и во время опроса не фигурировали некоторые кандидаты, которые выдвинули свои кандидатуры несколько позже, в частности, лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК.

Кроме того, если бы выборы депутатов Киевского городского совета состоялись сегодня, то за БЮТ выразили готовность проголосовать 30,8% опрошенных, за Блок Леонида Черновецкого - 16%, за Блок Виталия Кличко - 11,6%, за Партию регионов - 7,5%, за блок “Наша Украина” - 5,7%, за Блок Литвина - 3,5%, за Коммунистическую партию Украины - 1,4%, за Партию зеленых Украины - 1,2%, за Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” - 0,9%, за избирательный блок “Гражданский актив Киева” - 0,9%, за Социалистическую партию Украины - 0,8%. Не голосовали бы за ни одну из политических сил - 6,2% опрошенных, затруднились ответить - 13,4% респондентов.

В то же время, почти половина киевлян - 49,4% - положительно оценивает решение Верховной Рады о назначении досрочных выборов мэра столицы и Киевского городского совета, отрицательно относятся к этому решению 40,3% опрошенных, затруднились ответить -10,3%.

При этом, 28,1% респондентов положительно оценивают работу нынешнего мэра (20,6% - хорошо и 7,5% - отлично), 38,2% - удовлетворительно. Негативно оценивают работу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 26,3% опрошенных киевлян.

Большинство киевлян (81,5%) готовы голосовать на следующих местных выборах в Киеве, 8,2% - скорее, будут голосовать, 8,4% - еще не решили, 1,9% - затруднились ответить.

Также опрос показал, что самой нестабильной группой что касается электоральных симпатий является средняя возрастная группа - 30-45 лет. Респонденты этой группы нейтрально оценивают деятельность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Среди этой возрастной группы также больше всего тех, кто еще не определился, за кого голосовать на выборах мэра и Киевсовета, отметил К.БОНДАРЕНКО.

В целом, по случайной выборке были опрошены 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет. Погрешность репрезентативности не превышает 3,25.