Политолог Бондаренко скептически относится к перспективе выдвижения на должность мэра Киева единого кандидата на от демсил

Киев. 7 апреля. УНИАН. Директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО скептически относится к перспективе выдвижения на должность мэра Киева единого кандидата от демократических сил.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я очень скептически отношусь к перспективе единого кандидата, слишком сильно выраженными являются амбиции у наших политиков. Думаю, что определиться с единым кандидатом не дают именно эти амбиции”, - сказал политолог.

К.БОНДАРЕНКО считает, что ряд кандидатов на должность мэра Киева согласятся снять свои кандидатуры. Он допускает, что это будет происходить ближе ко дню выборов.

“Думаю, что из полсотни людей, которые выдвинули свои кандидатуры, половина сделала это ради того, чтобы банально заработать”, - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Справка УНИАН. Официальная кампания по выборам Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета началась 26 марта 2008 года.

Выдвижение кандидатов в мэры и в Киевсовет началось с 26 марта и закончится 15 апреля.

Сами выборы будут проходить 25 мая с 7 часов утра до 22 часов вечера.

По состоянию на 4 апреля, в Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию заявления о намерении баллотироваться