Итальянский композитор Клаудио Симонетти пригласил украинского певца Алекса Луну для работы над новым проектом

Киев. 7 апреля. УНИАН. Известный в Европе и Америке итальянский композитор Клаудио СИМОНЕТТИ, который, в частности, пишет саундтреки к голливудским кинолентам, пригласил украинского певца Алекса ЛУНУ (Alex Luna) для работы над новым проектом.

Об этом К.СИМОНЕТТИ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам композитора, он достаточно долгое время искал солиста с сопрано для исполнения песен, написанных на его музыку. Как сообщил К.СИМОНЕТТИ, над его новым диском уже начата работа, но она была приостановлена, "потому что поняли, что нужно что-то уникальное”. При этом ему посоветовали прослушать Алекса ЛУНУ.

“Я получил две песни, которые спел Алекс, с его демо. И я действительно понял, что это фантастическое пение. У него действительно уникальный голос”, - отметил К.СИМОНЕТТИ.

Сегодня в Киеве певец и композитор намерены сделать первые пробные треки будущего альбома.

"Теперь продолжим работу вместе с Алексом. Я надеюсь, что я действительно напишу что-то особенное для него”, - сказал К.СИМОНЕТТИ.

Относительно стиля, в котором будет записан альбом, он отметил, что “все будет исполняться в готическом мелодичном стиле, это не хард-рок...”.

Композитор не исключает, что работа над проектом будет проходить, кроме Киева, и в Италии на его студии. В Украине для работы избрана студия звукозаписи “Третьяков-продакшн”.

Итальянский музыкант пока не может спрогнозировать, когда его диск поступит к слушателям.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции Алекс ЛУНА выразил надежду, что к лету выйдет его собственный альбом, в котором будут и песни, созданные совместно с К.СИМОНЕТТИ. Уже сейчас начинаются съемки второго видео-клипа на песню из этого альбома. Первый видео-клип для песни “Свет луны“ для певца снял голливудский режиссер Анхель ГАРСИА, который создает клипы, в частности, для Мадонны и Перис ХИЛТОН.

"В Украине выйдет мой альбом, и в него будут включены 1-2 песни, сделанные совместно с Клаудио”, - проинформировал певец.

Алекс ЛУНА отметил, что стиль музыки К.СИМОНЕТТИ очень схож со стилем его первой песни. Относительно будущих совместных работ он сказал: “То, что я слышал, это классическая итальянская мелодика в современной обработке”.

Певец уверен, что эта работа С К.СИМОНЕТТИ положительно повлияет на собственное творчество и откроет новые горизонты для популяризации его творчества за пределами Украины.