Европейский суд по правам человека признал незаконным отказ управления юстиции зарегистрировать общественную организацию

Киев. 7 апреля. УНИАН. Европейский суд по правам человека признал незаконным отказ Главного управления юстиции города Киева зарегистрировать общественную организацию “Гражданский комитет за сохранение дикой (коренной) природы Березняков” (далее - Комитет).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили основатели организации.

Они считают, что решение Европейского суда по правам человека создает прецедент, который должен привести к изменению системы регистрации общественных организаций в Украине.

“Решение по делу “Корецкий и другие против Украины” является чрезвычайно важным прецедентом не только для Украины. В результате этого решения Европейского суда Украина будет обязана изменить процедуру регистрации общественных организаций”, - сказал адвокат Тарас ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что Европейский суд признал Украину виновной по делу об отказе Управления юстиции в г. Киеве зарегистрировать организацию “Гражданский комитет за сохранение дикой (коренной) природы Березняков”.

Как напомнил один из заявителей по делу “Корецкий и другие против Украины” Сергей КОРЕЦКИЙ, “Гражданский комитет за сохранение дикой (коренной) природы Березняков” был основан 7 июня 2000 года как пилотный проект общественной сети защиты природы Киева от уничтожения.

С.КОРЕЦКИЙ отметил, что формальными основаниями для Управления юстиции в г. Киеве запретить регистрацию этой общественной организации были, в частности, такие положения устава: исполнительная дирекция Комитета имеет право организовывать текущую хозяйственную деятельность организации; комитет фиксирует свое право вести неприбыльную издательскую деятельность; комитет фиксирует право иметь представителей или представительства в других городах Украины; к отдельным своим акциям комитет собирался привлекать волонтеров.

Основатели Комитета обжаловали решение Управления юстиции в г. Киеве в местном районном суде, городском апелляционном суде, которые вынесли решение о том, что действия Управления юстиции не противоречат законодательству Украины. Верховный Суд Украины оставил это решение без изменений.

7 июля 2002 года Комитет был распущен.

Между тем, четыре основателя организации 12 сентября 2002 года обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой о том, что гарантированное им статьей 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод право на свободу объединения было нарушено органами государственной власти Украины.

Почти через 6 лет обжалований заявителям удалось доказать свою правоту и получить решение в свою пользу.

Как отметил на пресс-конференции один из заявителей по делу “Корецкий и другие против Украины” Андрей ТОЛОЧКО, основатели Комитета планируют издать книгу, в которую будут включены все документы по этому делу, в частности, заявление в Европейский суд, ответы украинского правительства, решение Европейского суда. “Это должно быть интересное практическое пособие сопротивления”, - считает он.

Основатели Комитета сообщили, что Европейский суд по правам человека, в частности, принял решение выплатить каждому заявителю по 1,5 тыс. евро.