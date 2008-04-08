Партия регионов может не поддержать кандидатуру Добкина на досрочных выборах мэра Харькова – эксперты

Киев. 8 апреля. УНИАН. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ и руководитель Департамента избирательных технологий АМС Валерий ГОНЧАРУК не исключают, что Партия регионов откажется от поддержки действующего мэра Харькова Михаила ДОБКИНА в случае его участия в досрочных выборах городского председателя.

Такое мнение А.ГОЛОБУЦКИЙ и В.ГОНЧАРУК высказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты очередного исследования АМС «Перспективы досрочных выборов харьковского городского председателя».

«Наиболее вероятным сценарием следует признать вариант, когда действующий мэр ДОБКИН поддержки от партии не получит и участия в выборах мэра Харькова принимать не будет, а вместо него будет выдвинут более проходная кандидатура», – сказал А.ГОЛОБУЦКИЙ.

В то же время эксперт не исключил возможности выдвижения от Партии регионов не одного, а нескольких кандидатов. «Но при этом поиск альтернативы ДОБКИНУ вряд ли будет заранее публично озвучен Партией регионов, поскольку это может привести к расколу в рядах партии, а также к целенаправленной работе со стороны команды ДОБКИНА по нейтрализации потенциального конкурента», - пояснил он.

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что наиболее вероятными кандидатурами от Партии регионов являются действующий председатель Харьковского облсовета Василий САЛЫГИН, народные депутаты Украины Дмитрий СВЯТАШ и Инна БОГОСЛОВСКАЯ, а также первый заместитель мэра Харькова Александр КРИВЦОВ. «Этот список далеко не полный, при этом все эти кандидатуры могут баллотироваться и вместо ДОБКИНА, и вместе с ДОБКИНЫМ. Многое будет зависеть от обстоятельств самих выборов», - предположил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, парламент планирует заслушать информацию Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств относительно фактов нарушения Конституции Украины, законов Украины в сфере тарифных, имущественных, земельных, бюджетных и финансовых отношений Харьковским городским председателем М.ДОБКИНЫМ и секретарем Харьковского горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ при исполнении ими служебных обязанностей.