14-22 апреля в Киеве состоится Международный фестиваль театральних школ “Вдохновение”

Киев. 9 апреля. УНИАН. 14-22 апреля в Киеве состоится Международный фестиваль театральных школ “Вдохновение”.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН ректор Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Алексей БЕЗГИН, это первый фестиваль театральных школ, который будет проводиться в Украине.

“Проведение такого международного художественного форума дает возможность ознакомиться с национальными культурными традициями разных стран, с методикой преподавания сценического искусства, способствовать дальнейшему сотрудничеству и культурному обмену между художественными заведениями”, - сказал он.

Фестиваль будет проходить на базе Университета театра, кино и телевидения - одного из самых старых высших учебных заведений в сфере художественного образования.

По словам ректора, фестиваль будет проводиться по инициативе университета под эгидой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО и при поддержке генерального партнера фестиваля - компании “Интеко-холдинг”.

На этом биеналле будет представлено около 20 творческих учебных заведений мира - ведущих театральных школ Мексики, Ирака, Литвы, Словакии, Польши, Армении, Грузии, Беларуси, России, Украины.

В рамках фестиваля его участники планируют представить свои лучшие творческие программы, которые предусматривают показ представлений, отдельных отрывков из спектаклей и проведение мастер-классов. Кроме того, планируется провести круглые столы, посвященные проблемам развития театра и высшего художественного образования.

А.БЕЗГИН заметил, что фестиваль рассчитан не на широкого зрителя, а на студентов разных учебных художественных заведений, чтобы они могли обменяться опытом. “Фактически происходит возрождение связей с театральными школами и обмен опытом”, - прибавил он.

В фестивале примут участие Киевская детская академия искусств, Харьковская государственная академия культуры, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения, Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Харьковский государственный университет искусств им. Ивана Котляревского, Литовская академия музыки и театра, Ереванский государственный институт театра и кинематографии, Краковская высшая театральная школа им. Людвига Сольского, Киевская муниципальная украинская академия танца, Санкт-петербургская государственная академия театрального искусства, Веракрузкий университет (театральный факультет) (Мексика).

В будущем планируется проводить фестиваль не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Билеты на фестиваль не будут продавать, вход на спектакли - свободный.