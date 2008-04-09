За границей сегодня находятся 4 млн. 500 тыс. украинских трудовых мигрантов - экспертные данные

Киев. 9 апреля. УНИАН. На сегодняшний день за границей, согласно экспертным данным, находятся 4 млн. 500 тыс. украинских трудовых мигрантов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заведующий сектором этнонациональных исследований Института народоведения НАНУ, координатор проекта исследования украинской трудовой миграции в странах пребывания Игорь МАРКОВ.

В частности, по его словам, в России находятся более 2 млн. украинцев (официальное количество 169 тыс.), в Италии - 500 тыс. (195 тыс. 412), в Польше – более 450 тыс. (20 тыс.), в Испании - 250 тыс. (52 тыс. 760), в Португалии - 75 тыс. (44 тыс. 600), в Чехии - 150 тыс. (51 тыс.), в Греции - 75 тыс. (20 тыс.), в Нидерландах - 40 тыс., в Великобритании - около 70 тыс., в США - около 500 тыс.

При этом, отметил И.МАРКОВ, наблюдается перемещение украинских мигрантов из одних регионов страны пребывания в другие и из одних государств в другие, где лучше условия труда и выше оплата. Например, из Чехии или Португалии в Испанию.

Вместе с тем, сказал эксперт, наблюдается частичное возвращение мигрантов в Украину, особенно из Греции и Португалии. В то же время, отметил И.МАРКОВ, в целом, можно констатировать сохранение позитивной динамики миграции из Украины в страны Евросоюза и Россию.

По словам И.МАРКОВА, кроме традиционных сфер, где работают украинские трудовые мигранты (обслуживание частных помещений, уход за пожилыми людьми и детьми, строительство, сфера услуг в ресторанном и гостиничном бизнесе), наблюдается тенденция к расширению рынка труда и сфер применения рабочей силы из Украины в странах пребывания.

И.МАРКОВ также отметил, что в последнее время быстро растет количество мигрантов из Украины, которые получили легальный статус проживания и работы в странах пребывания. В целом, по всем исследуемым странам, кроме России и Польши, где большинство составляют нерегулярные мигранты, это около 30-35%. В то же время, по его словам, растет тенденция нелегального въезда украинцев в страны Евросоюза, а также нелегального трудоустройства украинцев, которые имеют легальный статус пребывания в одной стране, но в поисках работы перемещаются в другую, где работают нелегально.

И.МАРКОВ заметил, что сегодня речь идет о “вторичной миграции”, когда мигранты приезжают уже к своим родственникам или друзьям. Кроме того, украинцы покупают жилье в кредит в Италии, Греции, Испании, Португалии. “В целом, можно говорить о значительном улучшении материального благосостояния украинцев в этих странах”, - сказал он. По словам И.МАРКОВА, украинцы “понемногу втянулись в жизнь” в странах ЕС, для многих из них стали привычными уважение человеческих прав, развитая инфраструктура.

Вместе с тем, заметил эксперт, остается достаточно много людей, которые из-за своего нелегального положения попадают в рабские условия жизни и труда, в частности на Юге Италии и в России.

По данным исследования, около 80% украинцев декларируют намерение вернуться на родину. Однако приблизительно такой же процент из них не могут с уверенностью сказать, когда это произойдет. “Мигранты с 5-7-летним стажем вспоминают, что намерения вернуться через год-два они декларировали, как только приехали в страну, однако остаются здесь и до сих пор, объясняя это необходимостью обеспечивать материальные потребности своих родных”, - отметил И.МАРКОВ.

По его словам, твердо говорить о возвращении можно лишь относительно старшего поколения украинских мигрантов (в возрасте около 60 лет). Вместе с тем, растет количество младших по возрасту мигрантов, которые намереваются остаться за рубежом.

“Наши исследования позволяют сделать предварительное заключение, что нечего надеяться на массовое возвращение мигрантов в Украину, пока в Украине не будет создан благоприятный инвестиционный климат, который даст толчок развитию конкурентоспособных на мировом рынке отраслей экономики Украины и приведет к формированию качественно нового рынка труда”, - сказал И.МАРКОВ.

Он также отметил, что сегодня необходимо вести речь об изменении акцентов в вопросе социальной помощи трудовым мигрантам. К первоочередным социальным потребностям украинских мигрантов необходимо отнести достижение договоренностей Украины с государствами, где работают украинцы, относительно легализации мигрантов, использование международно-правовых возможностей защиты прав мигрантов независимо от их статуса и облегчение их социальных условий, в частности, урегулирование пенсионного обеспечения в Украине, решение проблемы легализации водительских прав.

Как отметил, в свою очередь, президент Международного благотворительного фонда “Каритас Украины” Андрей ВАСКОВИЧ, его фонд в сотрудничестве с сектором этносоциальных исследований Института народоведения НАН Украины в конце 2007 года начал исследование граждан Украины, которые находятся на заработках в странах ЕС и в РФ. Всего проектом охвачено 9 стран. По словам А.ВАСКОВИЧА, целью проекта является изучение масштабов, направлений и тенденций современной миграции из Украины в указанные страны.