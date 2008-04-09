Луценко на время выборов в Киевсовет планирует взять отпуск

Киев. 9 апреля. УНИАН. Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который возглавил избирательный список блока “Наша Украина - Народная самооборона” на выборах в Киевсовет, планирует взять отпуск на время избирательной кампании.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, после майских праздников он планирует уйти в отпуск для того, чтобы активно участвовать в избирательной компании.

Как сообщал УНИАН, выборы Киевского городского председателя и депутатов Киевсовета состоятся 25 мая.