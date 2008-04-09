Луценко призывает БЮТ и Блок Кличко найти общий язык относительно кандидата на должность мэра Киева (расширенная)

Киев. 9 апреля. УНИАН. Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО призывает Блок Юлии Тимошенко и Блок Виталия Кличко найти общий язык относительно кандидата на должность мэра Киева.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО призвал лидеров этих политических сил “встретиться и объединить силы” в определении этой кандидатуры.

"Я думаю, что можно найти общий язык – кто будет городским председателем, кто будет первым заместителем, кто будет секретарем”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что он готов выступить инициатором и модератором такой встречи.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что политическая ответственность за то, кто будет следующим мэром Киева, лежит на БЮТ и Блоке Кличко.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что «борьба на выборах киевского мэра будет очень серьезной, аж гречка будет трещать. Ресурсы у них (у нынешней власти Киева – УНИАН) очень серьезные».

В этой связи он напомнил, что, как известно, “через системные коррупционные схемы команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО присвоила или использовала не по назначению более 20 млрд. грн., благодаря дерибану земли, завладела более 15 млрд. грн. бюджетных средств”.

Поэтому, подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО, демократическим силам необходимо сконцентрировать усилия для того, чтобы одержать победу.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в случае, если переговоры между указанными политическими силами на принесут необходимого результата, тогда в мае, когда он уйдет в отпуск на время предвыборной кампании, в блоке НУ-НС будет проведена конференция, на которой решится, кого из кандидатов будет поддерживать блок, и за кого из кандидатов он будет агитировать киевлян.

«Я не собираюсь там заниматься миротворчеством долго», - заметил он в контексте последнего своего тезиса.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в случае, если киевское общество выразит доверие НУ-НС, то он приложит максимум усилий, в том числе и используя полномочия министра внутренних дел, чтобы навести в Киеве порядок.

«Я не дам никому стать новым «космосом» в Киевском городском совете, какая бы политическая сила туда не пришла», - заверил он.