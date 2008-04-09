Киев. 9 апреля. УНИАН. Министр внутренних дел, лидер блока "Наша Украина – Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что НУ-НС наберет не менее 12% голосов на выборах в Киевсовет.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО сослался на последние социологические исследования Центра им. Разумкова, согласно которым возглавляемая им политическая сила сейчас имеет 12% поддержки киевлян.

«Этот результат мы считаем достаточным для старта. Мы рассчитываем на увеличение этого результата в ходе недолгой, но яркой избирательной кампании», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем, обращаясь к киевлянам, он призвал их «не продаваться за гречку, за 100 или 200 грн. на последующие три года», поскольку иначе «с нами будут считаться, как с толпой».