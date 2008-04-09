Киев. 9 апреля. УНИАН. В чемпионате Европы по мотоспорту впервые примет участие украинская команда.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель украинской команды “MotoRace” Глеб СТАРОСТЕНКО.

По его словам, нынешний чемпионат Европы по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах будет проходить в семь этапов в шести странах Европы. Первый этап 12-13 апреля состоится в Испании с участием представителей Украины.

Также украинские спортсмены примут участие в гонках по мотокроссу, два первых этапа которых состоятся в Украине.

“Участие в Чемпионате Европы по мотоспорту для нашей команды – большая честь, а для Украины – престиж. И, естественно, мы едем побеждать. При этом мы ставим перед собой не краткосрочную цель – победить один раз, мы намерены вывести Украину в постоянные лидеры”, - отметил Г.СТАРОСТЕНКО.

Генеральный секретарь федерации мотоспорта Украины Василий ЯКИМЧУК отметил, что национальная команда впервые будет принимать участие в подобных мероприятиях. “Это будет первая ласточка”, - сказал он.

Также В.ЯКИМЧУК поблагодарил спонсоров – компании “Тез Тур”, компании “Арал”, журнала “Байк” – благодаря которым украинская команда будет иметь возможность выступить на чемпионате Европы.