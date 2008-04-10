«Газета по-одесски» празднует первую годовщину

10:57, 10 апреля 2008
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За год работы на рынке печатных СМИ еженедельная «Газета по-одесски» стала надежным источником информации для жителей Южной Пальмиры обо всем, что необходимо знать о жизни и для жизни в Одессе. Многим читателям, предпочитающим читать много и вдумчиво,  несмотря на высокий темп городской жизни, наверняка, полюбился 40-полосный еженедельник, выходящий по четвергам. Пятничным 16-полосным выпуском газеты  традиционно интересуются  деловые люди, стремящиеся получать значительное количество информации в небольшом объеме.

Главным достижением издания, по мнению главного редактора издания «Газеты по-одесски» Алены Балаба стало становление высокопрофессионального редакционного творческого коллектива, способного своими оригинальными  материалами о городской жизни заинтересовать самого взыскательного читателя . Отличительной особенностью пятничного бесплатного выпуска газеты, по ее словам, является самое высокое наполнение информационными материалами среди других бесплатных изданий Одессы, а эксклюзивные  материалами в обоих выпусках о жизни города гарантирует длительность контакта с читательской аудиторией.

По словам директора ООО «Пресс-Центр-Одесса» Ирины Анатольевны Новиковой за прошедший год издание завоевало авторитет у многочисленных рекламодателей в разнообразных сферах бизнеса   - от медицины до больших строительных компаний. Газета является единственным изданием в Одессе, которое предлагает рекламодателю самый широкий охват аудитории благодаря комбинированной системе распространения. Это обеспечивает высокую эффективность и позволяет оптимизировать бюджеты рекламной кампании. Собственная уникальная система распространения позволяет к традиционным покупателям, приобретающим газету в киосках, прибавлять так называемых покупателей «выходного дня».

 

Сеть распространения газеты насчитывает более 100 точек, расположенных по всему городу - в торговых центрах, сети супермаркетов, гостиницах, банках, ресторанах, музеях, элитных домах, офисах т.д.  При этом в основу оригинальной  системы распространения положен принцип добровольного выбора потребителя, то есть, газета не навязывается читателю, а размещается на специальных брендированных стойках в людным местах города.

Всего лишь за год работы «Газете по-одесски» удалось стать одним из самых узнаваемых брендов города. Работая под девизом : «Лучшая газета - любимому городу», коллектив редакции намерен и впредь развивать проект в соответствии с интересами читателей, духом и настроениями, царящими в Одессе. 

 «Газета по – одесски» - полноценное еженедельное информационно-рекламное издание с обзором самых интересных и обсуждаемых городских событий за неделю. Учредитель и издатель ООО «Издательство Прессцентр».

 Периодичность выхода - еженедельно в четверг- 40-полос тираж 15 100 экз

                                                   еженедельно в пятницу- 16-полос  тираж 70 000 экз.

 ООО «Издательство Прессцентр» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-лвівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк) ,бесплатних выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски»,    сети районных газет «Газета нашего района» (Киев).

За дополнительной  информацией просьба обращаться

К пресс-секретарю издательства «Пресс-центр»

Игорю Михайленко

Тел. 206-61-19 моб. 8 067 220 62 29

                                                                                                                  e-mail: press@pk.kiev.ua

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