Как государство зарабатывает на больных людях: 50 миллионов гривен за право ввезти бесплатные лекарства

Четверть гуманитарных лекарств, предназначенных для борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД, может не дойти к больным из-за бюрократизма и равнодушия украинских чиновников. С начала этого года Кабинет Министров Украины, в частности, Комиссия по вопросам гуманитарной помощи, отказывается предоставлять статус гуманитарной помощи грузам, которые поступают в Украину за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (общий объем финансирования – 151 млн. долларов США). Взимая 20% НДС и около 6% таможенных сборов с гуманитарных грузов медицинского назначения, государство заработает 50 миллионов гривен до 2012 года.

«Таким образом, каждый четвертый человек в Украине не сможет пройти тестирование на ВИЧ, каждый четвертый больной будет лишен жизненно-важной помощи, которую украинское правительство гарантировало обеспечить за счет международных ресурсов еще в августе 2007 года, подписав договор с Глобальным фондом» - заявил Владимир Курпита, директор департамента по вопросам лечения и закупок ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ»

Отказывая в предоставлении статуса гуманитарной помощи, соответствующая Комиссия грубо нарушает ст. 1 Закона Украины «О гуманитарной помощи» от 22.10.99 – утверждают активисты. Эти решения противоречат последним декларациям Правительства, декабрьским инициативам Президента Украины относительно повышения эффективности борьбы с эпидемией, и могут лишить больных соотечественников сотен миллионов долларов международной помощи на борьбу с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

«Такая ситуация ставит под сомнение перспективы заявки Украины в 8-ом раунде программ Глобального фонда относительно получения финансирования мероприятий по контролю за туберкулезом» - заявил официальный представитель Глобального фонда Андреас Тамберг.

Письмо с подробным изложением своей позиции Глобальный фонд направил Вице-премьер-министру Украины и одновременно председателю Комиссии по вопросам гуманитарной помощи Ивану Васюныку в начале апреля 2008 года. Тем не менее, ни на один запрос, направленный Всеукраинской Сетью ЛЖВ и Международным Альянсом по ВИЧ/СПИД в Украине, адресованных Правительству и Президенту Украины, с февраля 2008 года ответов так и не было предоставлено.

«Вчера была созвана экстренная встреча под председательством г-на Васюныка, который поручил специальной рабочей группе решить эту проблему. Мы надеемся на то, что еще до поступления в конце апреля очередного груза международной помощи решение правительства о предоставлении гуманитарного статуса, наконец, будет принято» - сообщил Андрей Клепиков, исполнительный директор Международного Альянса по ВИЧ/СПИД в Украине.

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Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине -(http://www.aidsalliance.org.ua) – международный благотворительный фонд – самая большая в Украине профессиональная неправительственная организация, которая реализует комплексные мероприятия по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа в стране. С 2003 года Альянс реализует программы при поддержке Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией и Агентства США по международному развитию общим объемом финансирования свыше 170 млн. долларов США. Миссией Альянса является снижение распространенности ВИЧ-инфекции, смертности от СПИД путем поддержки гражданского противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в Украине. Сегодня свыше 5.3 тысяч ВИЧ-позитивных пациентов в стране (или 72%) получают жизненно-важную антиретровирусную терапию препаратами, закупленными Альянсом; более 200 тысяч представителей уязвимых к инфицированию ВИЧ групп населения охвачено профилактическими программами.

Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД (http://www.network.org.ua), является благотворительной организацией, которая создана ВИЧ-позитивными людьми и реализует национальные и международные программы по предоставлению помощи людям, которые живут с ВИЧ/СПИД. Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, является одним из основных реципиентов гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией на 2007-2012 годы.

Одним из основных направлений нашей деятельности является расширение доступа ВИЧ-позитивных людей к лечению, уходу и поддержке, а именно – к антиретровирусной терапии, которая позволяет продлить и улучшить качество жизни людей, которые живут с ВИЧ. В 2006 году Всеукраинская Сеть ЛЖВ была признана лучшей организацией в мире в сфере борьбы со стигмой и дискриминацией по отношению к ВИЧ-позитивным людям. За свои успехи и достижения Сеть ЛЖВ получила международную премию «Красная лента». Всеукраинская Сеть ЛЖВ имеет представительства во всех регионах Украины и предоставляет свои услуги более чем 20000 клиентам.

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