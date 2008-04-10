Пилипишин заявляет о необходимости публичных дебатов между претендентами на должность мэра Киева

Киев. 10 апреля. УНИАН. Председатель Шевченковского района столицы Виктор ПИЛИПИШИН, который заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева на внеочередных выборах, заявляет о необходимости проведения публичных дебатов между претендентами на эту должность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИЛИПИШИН сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Дебаты являются неотъемлемой частью демократического избирательного процесса. Они позволяют избирателям детально ознакомиться с программами и личностями кандидатов, окончательно определиться, какого именно будущего для своего города они хотят”, - отметил он.

По убеждению В.ПИЛИПИШИНА, каждый ответственный политик должен преследовать цель - предоставить киевлянам максимум информации, чтобы они сделали сознательный выбор.

Он отметил, что на сегодня претенденты на должность мэра столицы говорят только о ряде проблем города, в частности, заторах на дорогах, хаотической застройке, отсутствии необходимого количества детских заведений и т. п., и называется основной тезис, из-за которого эти проблемы возникли, - “плохая власть”. В то же время В.ПИЛИПИШИН считает, что эти проблемы в городе возникли из-за отсутствия стратегического развития мегаполиса, который должен был быть разработан даже не два года назад, а значительно раньше, исходя из тенденций развития таких крупных городов в мире.

“Эта декларация, как сегодня в Киеве плохо и кто в этом виноват, не решает проблему города в будущем. Мы повторяем ту ошибку, которая была сделана 10-15 лет назад, когда мы не прогнозировали, каким будет Киев через 10-15-20 лет. Власть должна дать виденье киевлянам, какой город Киев будет через 15-20-25 лет или 50 лет, и это постепенно выполнять из года в год”, - отметил В.ПИЛИПИШИН, добавив, что необходимо уже сегодня принимать серьезные стратегические вопросы развития города.

По его убеждению, претенденты на мэрство в Киеве должны встретиться и начать обсуждение, какие ошибки были сделаны за последние годы и как во второй раз “не наступить на те же грабли”.

“Мы за эти 20 последних лет, считаю, уничтожили город Киев. В последующие 20 лет мы уничтожим киевлян”, - отметил В.ПИЛИПИШИН, говоря о проблемах Киева.

По его мнению, политическим элитам на сегодня не интересно, что будет с Киевом. “Им сегодня Киев необходим как полигон, как эксперимент перед будущими президентскими выборами”, - отметил претендент на должность Киевского городского председателя.

Он сообщил, что в связи с этим уже обратился к главным кандидатам с предложением профессиональной дискуссии о виденье развития города Киева. В.ПИЛИПИШИН отметил, что готов к профессиональной дискуссии по Киеву и с Виталием КЛИЧКО, и с Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

“На сегодня те знания и опыт, которые я имею по проблемам Киева, и те вопросы, которые я решал, находясь на своей должности председателя района, позволяют мне говорить, что я готов к конкурентной борьбе со своими соперниками, и считаю, что это должны увидеть киевляне”, - сказал он.

По мнению В.ПИЛИПИШИНА, киевляне должны сделать свой выбор, руководствуясь не популистскими действиями и заявлениями, а руководствуясь реальным опытом и знаниями по вопросам столицы.