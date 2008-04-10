Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» начал выпуск товарного бетона в Севастополе
Киев. 10 апреля. УНИАН. ЗАО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" в апреле запустило в производство растворобетонный узел (РБУ) в Севастополе.
Об этом сообщил глава наблюдательного совета ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" Артур ЛУКЬЯНЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По его словам, производственная мощность узла составляет 60 кубометров товарного бетона в час.
А.ЛУКЬЯНЕЦ отметил, что предприятие расположено неподалеку от завода «Муссон», «в чистом поле», земельный участок площадью 1 га комбинат взял в аренду через земельный аукцион.
По его данным, сумма инвестиций в закупку оборудования немецкой компании Liebher составила 6 тыс. евро, а общая сумма инвестиций в проект с учетом приобретение прав аренды на землю составила 15 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” намерено построить в Севастополе, Симферополе и Ялте заводы по производству бетона.
Комбинат располагает двумя печами по производству цемента общей проектной мощностью 517 тыс. тонн в год.
Чистая прибыль предприятия в 2007 году составила 67 млн. грн.
На декабрь 2006 года 86,46% акций предприятия принадлежало ЗАО “БРИНКФОРД” (Киев).