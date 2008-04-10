Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» начал выпуск товарного бетона в Севастополе

Киев. 10 апреля. УНИАН. ЗАО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" в апреле запустило в производство растворобетонный узел (РБУ) в Севастополе.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" Артур ЛУКЬЯНЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, производственная мощность узла составляет 60 кубометров товарного бетона в час.

А.ЛУКЬЯНЕЦ отметил, что предприятие расположено неподалеку от завода «Муссон», «в чистом поле», земельный участок площадью 1 га комбинат взял в аренду через земельный аукцион.

По его данным, сумма инвестиций в закупку оборудования немецкой компании Liebher составила 6 тыс. евро, а общая сумма инвестиций в проект с учетом приобретение прав аренды на землю составила 15 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” намерено построить в Севастополе, Симферополе и Ялте заводы по производству бетона.

Комбинат располагает двумя печами по производству цемента общей проектной мощностью 517 тыс. тонн в год.

Чистая прибыль предприятия в 2007 году составила 67 млн. грн.

На декабрь 2006 года 86,46% акций предприятия принадлежало ЗАО “БРИНКФОРД” (Киев).