Немецкая MASA-Henke поставит оборудование на 5 млн. евро бахчисарайскому комбинату «Стройиндустрия»

Киев. 10 апреля. УНИАН. Немецкий производитель машиностроительного оборудования, компания MASA-Henke Maschinenfabrik GmbH, поставит оборудование на сумму 5 млн. евро для производства автоклавного газобетона ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия".

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" Артур ЛУКЬЯНЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, договор на поставку оборудования был подписан 9 апреля.

Сумма инвестиций в строительство завода по производству автоклавного газобетона составит 20 млн. евро.

На данный момент оформлен участок под строительство на территории незавершенного объекта строительства – завода крупнопанельного домостроения, в непосредственной близости от производственных мощностей комбината.

Ранее предприятие с разрешения АМК приобрело контрольный пакет акций компании ООО «Техномаркетбуд» для участия в инвестиционном проекте строительства завода по производству автоклавного газобетона.

Проект строительства завода разработан и согласован с местными властями.

Производственные мощности завода составят около 1 тыс. кубометров в сутки (300 тыс. кубометров в год) стеновых блоков из газобетона автоклавного твердения.

По словам А.ЛУКЬЯНЦА, комбинат планирует занять 30% рынка Крыма по производству стеновых материалов.

Продукцию завода планируется реализовывать в Крыму, Херсоне, Николаеве, Запорожье и Одесской области.

Как отметил член наблюдательного совета ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" Максим НЕСТЕРЕНКО, финансирование строительства завода планируется осуществлять за собственные средства компании (покупка оборудования), с помощью кредитования европейских банков при участии страховых компаний, а также путем выпуска облигаций на внутреннем рынке или кредитования украинскими банками.

Он также отметил, что предприятие совместно с компанией MASA-Henke Maschinenfabrik GmbH планирует строительство завода по производству извести на территории завода по производству автоклавного газобетона.

А.ЛУКЬЯНЕЦ уточнил, что сумма инвестиций в проект составит 2-3 млн. евро, производственная мощность – 120 тонн извести в сутки.

Как сообщал УНИАН, ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» планирует начать строительство завода по производству автоклавного газобетона в первом полугодии 2008 года. Завод намечено построить за три года.

Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” располагает двумя печами по производству цемента общей проектной мощностью 517 тыс. тонн в год.

На декабрь 2006 года 86,46% акций предприятия принадлежало ЗАО “БРИНКФОРД” (Киев).

MASA-Henke Maschinenfabrik GmbH - ведущий европейский производитель машиностроительного оборудования, который способен обеспечить производство 10 заводов по производству изделий из газобетона автоклавного твердения.