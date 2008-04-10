Комбинат «Стройиндустрия» намерен в 2009 году начать выпуск товарного бетона в Ялте и Симферополе

Киев. 10 апреля. УНИАН. ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" намерено в 2009 году начать производство товарного бетона торговой марки «Бахчисарайский бетон» в Ялте и Симферополе.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ЗАО Артур ЛУКЬЯНЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в Ялте предприятие уже определилось с земельным участком под строительство растворобетонного узла (РБУ), к концу текущего года планируется смонтировать технологическую линию, а весной 2009 года – начать производство.

Производственная мощность РБУ составит 75 кубометров в час.

А.ЛУКЬЯНЕЦ также отметил, что проект строительства РБУ в Симферополе находится на стадии согласования с горсоветом. Запустить производство в этом городе планируется к концу следующего года.

Производственная мощность РБУ в Симферополе составит 80-100 кубометров в час.

По данным главы набсовета предприятия, инвестиции в каждый из проектов, включая технику, составят около 20 млн. грн. Планируется, что оборудование для производства товарного бетона поставит немецкая компания Liebher.

Как сообщал УНИАН, комбинат "Стройиндустрия" в апреле запустил в производство растворобетонный узел в Севастополе.