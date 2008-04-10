Дефицит цемента в Украине в этом году составит до 2,5 млн. тонн - эксперт

Киев. 10 апреля. УНИАН. Дефицит цемента в Украине в этом году составит 2-2,5 млн. тонн.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации предприятий и организаций цементной промышленности «Укрцемент» Петр ЛОПАТЬЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в прошлом году дефицит цемента в Украине составил 1-2 млн. тонн. При этом, по его данным, тогда все цементные предприятия реализовали произведенный цемент.

П.ЛОПАТЬЕВ отметил, что дефицит цемента возникает в основном летом, когда наблюдается повышенный спрос на высокие марки цемента.

В свою очередь глава наблюдательного совета ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" Артур ЛУКЬЯНЕЦ отметил, что спрогнозировать, насколько подорожает цемент, невозможно, поскольку неизвестно, насколько увеличится стоимость газа.

При этом, по его словам, на сегодняшний день предприятию выставили счет две компании – «Укргазэнерго» и ДК «Газ Украины», и кому платить - неизвестно.

А.ЛУКЬЯНЕЦ добавил, что одной из причин дефицита цемента является нехватка шлака, стоимость которого составляет 110 грн. за тонну, причем львиная доля украинского шлака продается за рубеж.

Справка УНИАН. Украинская ассоциация предприятий и организаций цементной промышленности "Укрцемент" была создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной и асбестоцементной промышленности "Укрцемент" и стала его правопреемницей.

В 2007 году в состав ассоциации вошли 6 предприятий: ООО «Востокцемремонт», ПИИ «Тебодин Украина», ООО ИИ «Дикергофф Украина», ООО «Холдинговая компания «Укрбетон», ООО «Кривбасс Бетон», ООО «Стройиндустрия». На сегодняшний день ассоциация «Укрцемент» насчитывает 26 членов.

ЗАО “Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” располагает двумя печами по производству цемента общей проектной мощностью 517 тыс. тонн в год.