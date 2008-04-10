Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» рассматривает возможность строительства линии по выпуску цемента

Киев. 10 апреля. УНИАН. ЗАО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" рассматривает возможность строительства новой производственной линии по выпуску цемента на базе предприятия.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета комбината Артур ЛУКЬЯНЕЦ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, для установки производственной линии на предприятии потребуется около 150 млн. евро. При этом для финансирования проекта необходимо инвестировать 30% собственных средств и 70% - привлеченных. На сегодняшний день компания находится в поиске потенциальных инвесторов для финансирования этого проекта.

А.ЛУКЬЯНЕЦ отметил, что производственная мощность линии составит 1 млн. тонн клинкера в год (одна печь производит 30 тыс. тонн в сутки).

По его мнению, проект может быть сдан в эксплуатацию через три года.

Как отметил исполнительный директор Украинской ассоциации предприятий и организаций цементной промышленности "Укрцемент" Петр ЛОПАТЬЕВ, в первом квартале этого года комбинат «Стройиндустрия» произвел более 100 тыс. тонн цемента, что на 12,5% больше показателя за аналогичный период 2007 года.

Кроме того, комбинат "Стройиндустрия" намерен в 2009 году увеличить производство сухих строительных смесей (ССС) в два раза – до 40 тыс. тонн.

По словам А.ЛУКЬЯНЦА, в текущем году предприятие планирует произвести 20 тыс. тонн сухих строительных смесей, а в декабре прошлого года было реализовано 200 тонн смесей.

А.ЛУКЬЯНЕЦ отметил, что на сегодняшний день