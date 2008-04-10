Историки утверждают, что Днепропетровск старше официально известного возраста по меньшей мере на 131 год

Киев. 10 апреля. УНИАН. Группа историков, занимающихся изучением формирования территории современного Днепропетровска, утверждают, что этот город старше своего официально известного возраста по меньшей мере на 131 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель научной общественной организации “Институт Украиники” Алексей ЛАЗЬКО.

По его словам, годом основания Днепропетровска следует считать 1645-й, а не 1776-й год.

А.ЛАЗЬКО проинформировал, что историками были исследованы три поселения, которые в исторических документах значатся как города Старая Самарь, Старый Кадак и Новый Кадак. Он отметил, что Новый Кадак периода 1645 г. приобретает городские признаки и начинается его стремительное развитие и, в частности, экономическое, и об этом уже писали отдельные историки раньше. Если же наложить сетку улиц Днепропетровска на карту Нового Кадака, то они совпадают, что подтверждает, что история нынешнего города пошла от указанного старого городского поселения.

Присутствующий на пресс-конференции историк Валентин СТАРОСТИН отметил, что у историков есть такое понятие, как “стена”. “То есть существует Казацкая Украина, есть Вольности войска Запорожского, а затем идет 1775 год и впоследствии начинается имперский период в истории Украины. Так вот 1775 год - это “стена”, - объяснил В.СТАРОСТИН. Он сообщил, что есть историки-профессионалы, занимающиеся историей до 1775 года, есть люди, занимающиеся уже имперской историей. В то же время что касается Днепропетровска, то, по его словам, нет никакого перерыва в его историческом развитии. “Казацкое время переходит через 1775 год в имперский период, и так же Новый Кадак – центр войска Запорожского - спокойно превращается в волостной центр российской империи и так же этот волостной центр превращается в губернский город Екатеринослав”, - сказал историк.

По словам В.СТАРОСТИНА, в данном случае “просто в силу вступила идеологическая машина”, запущенная еще князем Потемкиным и Екатериной ІІ, что Екатеринослав был создан искусственно для того, чтобы показать величие колонизационного процесса империи.

“Нужно было, чтобы этот город возник на пустом месте. Если пустого города не было, то он просто определялся, как пустой. Именно это случилось с Екатеринославом, Одессой, Симферополем и многих других городах юга Украины”, - отметил он.

Дальше же, по словам В.СТАРОСТИНА, Екатеринослав начал перестраиваться и “стал Римом”.

Как сообщили участники пресс-конференции, научные исследования вместе с фактажем изложены в книге “Палимпсест. Поселение XVI-XVIII века в истории Днепропетровска”, которая вышла недавно тиражом 1 тыс. экземпляров и распространена в книжных магазинах.

В планах “Института Украиники” не только продолжить научную работу с изданием печатной продукции, но и открыть Интернет-портал, на котором будут размещаться все проведенные научные работы, а также создавать документальные фильмы, отметили участники пресс-конференции.