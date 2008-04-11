Постановление о порядке проведения в 2008 году земельных аукционов заблокировало решение земельных вопросов на местах – Ассоциация городов

Киев. 11 апреля. УНИАН. Постановление о порядке проведения в 2008 году земельных аукционов заблокировало решение земельных вопросов на местах. Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Мирослав ПИТЦИК.

Как сообщил М.ПИТЦИК, ассоциация ранее обратилась к президенту с тем, что постановление №90 о некоторых вопросах проведения земельных аукционов от 22 февраля, которое принято правительством, заблокировало решение всех земельных вопросов на территории городов. «При исполнении этого постановления до конца года у нас фактически не будет никакой возможности выполнить те обязательства, которые взяли на себя городские власти перед своей общественностью относительно конкурсной сдачи в аренду и приватизации отдельных земельных участков», - сказал М.ПИТЦИК.

По его словам, в постановлении Госкомзем выписал процедуры таким образом, что право приватизации или сдачи в аренду земельных участков в городах будет осуществляться через этот орган, а территориальные общины устранены от решения этих вопросов.

«Мы сегодня фактически подошли к тому, что Госкомзем при себе создал полугосударственную, полуприватную структуру, которая будет лицензировать, будет вести весь учет и осуществлять приватизацию земель, в том числе и коммунальной собственности», - сказал М.ПИТЦИК.

Как сообщил мэр г. Черновцы, вице-президент АГУ Николай ФЕДОРУК, мэры городов поддерживают идею конкурсной передачи через аукцион земельных участков несельскохозяйственного назначения.

«Но механизм, который предложен, не позволяет это делать прозрачно, честно, в соответствии с теми требованиями, которые сегодня ждет общество», - сказал Н.ФЕДОРУК. «Принцип, что земельные участки будут продаваться на аукционах, – это хорошо, но механизм его реализации – несовершенный, его необходимо кардинально переделать», - добавил он.

«Мы наблюдаем, что идет централизация ресурсов, централизация власти. Все много говорят о местном самоуправлении, про территориальные общины… а потом делается все наоборот. Это вызывает серьезное беспокойство и у маленьких городов, и у средних, и у больших городов. Сегодня на местном уровне есть достаточно квалифицированных кадров, людей, которые смогут реализовывать под контролем государства…», - сказал Н.ФЕДОРУК.

«Только, наверное, в Украине среди европейских стран нет определенной процедуры согласования тех решений или нормативных актов, которые принимаются Верховной Радой, с органами местного самоуправления», - отметил М.ПИТЦИК.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Кабинет министров рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, принято «постановление то, которое действовало до момента его отмены… Мы в него вносим замечания Александра ШЛАПАКА относительно улучшения этого постановления, причем учитываем все те предложения, за исключением того, которое дает лазейку уклоняться от проведения аукционов для бизнес-структур. И мы даем протокольное поручение министру юстиции в законе, который сегодня есть, ликвидировать коллизии, которые практически создают определенный хаос в законодательстве».

Голосование за новый вариант постановления о порядке проведения земельных аукционов состоится в среду, 16 апреля. До 16 апреля Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с представителями Ассоциации городов и выслушать их предложения.

Напомним, 22 февраля Кабинет министров принял постановление №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов». Документом, в частности, утвержден Порядок проведения земельных аукционов. Этим Порядком определена процедура подготовки, организации и проведения земельных аукционов для продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или права на их аренду, кроме земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, отмечается в Указе.

7 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов». Глава государства, в частности, указывал, что согласно Конституции Украины Кабинет министров не обладает полномочиями по утверждению порядка проведения земельных аукционов.