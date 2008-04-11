Малые города в этом году не смогут получить государственную субвенцию – Ассоциация городов

Киев. 11 апреля. УНИАН. Малые города в этом году не смогут получить государственную субвенцию.

Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Мирослав ПИТЦИК.

«Принято постановление правительства по субвенциям. Маленькие города на сегодняшний день реально не смогут получить ни одной копейки, хотя это те города, которым как раз и требуется больше всего ресурсов», - сказал М.ПИТЦИК, добавив, что в прошлом году процедура получения денег была лучше продумана и выписана.

По его словам, в текущем году утвержден порядок, по которому средства выделяются на условиях совместного финансирования, и из госбюджета выделяются средства только на материалы, а деньги для оплаты работ должны находить в своих бюджетах сами города. «В малых городах на эти цели порой нет даже 40-60 тыс. грн. Хотя есть объекты незавершенного строительства со степенью готовности 70-80%», - сказал исполнительный директор АГУ.

«Вроде субвенция есть, но с другой стороны – ее нельзя будет реализовать... Поэтому может повториться ситуация прошлого года, когда значительные суммы, выделенные из госбюджета в качестве субвенций, так и не были использованы», - отметил М.ПИТЦИК.