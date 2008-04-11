Украине необходимо сохранить двойное лицензирование игорного бизнеса – Ассоциация городов

Киев. 11 апреля. УНИАН. В Украине необходимо сохранить двойное лицензирование игорного бизнеса.

Об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Ассоциации городов Украины Мирослав ПИТЦИК.

«Что касается игорного бизнеса – однозначно, чтобы были две лицензии. Но лицензирование необходимо упорядочить. Лицензирование – это своего рода бизнес правительства, и там необходимо навести порядок», - сказал М.ПИТЦИК, комментируя разработанный Госкомитетом по вопросам предпринимательства и регуляторной политики и утвержденный 9 апреля законопроект, который предусматривает отмену лицензий для игорного бизнеса, которые выдавались местными органами власти.

«У нас потихоньку забирают все те дела, где можно какую-то еще копейку органам местного самоуправления заработать», - сказал М.ПИТЦИК.

Как сообщал УНИАН, предложение ликвидировать двойное лицензирование игорного бизнеса содержится в изменениях к некоторым законам Украины, определяющим лицензирование некоторых видов хозяйственной деятельности, одобренных на заседании Кабинета министров 9 апреля.

Глава Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО сообщил журналистам, что предлагается оставить одну лицензию Министерства финансов. При этом он подчеркнул, что при действии одной лицензии местные органы власти смогут контролировать процесс ведения бизнеса.