Кравчук считает незаконным призыв Ющенко к правительству уволить ряд чиновников, приближенных к Медведчуку

Киев. 11 апреля. УНИАН. Экс-президент Украины Леонид КРАВЧУК считает незаконным призыв действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО к правительству уволить ряд чиновников, приближенных к бывшему лидеру Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктору МЕДВЕДЧУКУ.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, письмо, которое 3 апреля В.ЮЩЕНКО направил премьер-министру, ставит под сомнение намерения главы государства утвердить демократию и обеспечить права и свободы человека. По мнению Л.КРАВЧУКА, это письмо, напротив, прямо нарушает права человека.

Бывший Президент убежден, что тезисы В.ЮЩЕНКО о том, что перечисленные в письме люди не могут работать в своих нынешних должностях, фактически является проявлением люстрации.

Также Л.КРАВЧУК считает, что при подготовке этого письма В.ЮЩЕНКО открыто использовал служебные ресурсы, которые является «нонсенсом для руководителя государства».

Экс-президент заявляет, что таким образом действующий глава государства избрал СДПУ(о) объектом репрессий, которые являются «неприемлемыми для любого демократического государства и демократического лидера».

Л.КРАВЧУК отмечает, что В.ЮЩЕНКО в упомянутом письме призывает правительство действовать в соответствии с коалиционным соглашением, а не в соответствии с законами. “Для В.ЮЩЕНКО решения коалиции важнее Конституции и законов», – делает вывод экс-президент.

Он также добавил, что, согласно его информации, кое-кто из названных в письме лиц уже подготовил представление в Генеральную прокуратуру по поводу нарушения своих конституционных прав.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины направил письмо Кабинету Министров, в котором выразил надежду на принятие правительством ответственного решения относительно дальнейшего пребывания ряда лиц на правительственных должностях. В частности, речь шла о первом заместителе министра регионального развития и строительства Украины Алексее ИЩЕНКО (бывший заместитель Виктора МЕДВЕДЧУКА в Администрации Президента Леонида КУЧМЫ), заместителе председателя Государственной таможенной службы Тарасе КОЗАКЕ, первом заместителе председателя Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов Александре ПАРШИНЕ, руководителе Госкомархива Ольге ГИНЗБУРГ (представительница КПУ), а также советнике премьер-министра Украины Александре ЗАДОРОЖНЕМ.

В ответ на это премьер заявила, что при назначениях на правительственные должности руководствуется профессиональной подготовкой людей. "Я думаю, что с конструктивной критикой мы будем считаться, а то, что касается кадровой политики, то я, как премьер-министр, отвечаю за результат и поэтому подбираю команду, способную этот результат дать. Я думаю, что “охоту на ведьм” устраивать в стране неуместно. Нужно смотреть, как человек работает, какой вклад он сегодня делает в построение государства. Думаю, что все такие письма в ближайшее время просто прекратятся”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.