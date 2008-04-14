Бродский считает, что среди всех кандидатов на должность мэра Киева наибольшие шансы на победу имеет Кличко

Киев, 14 апреля. УНИАН. Лидер Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ считает, что среди всех кандидатов на должность мэра Киева Виталий КЛИЧКО имеет наибольшие шансы на победу.

Такое мнение М.БРОДСКИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«У Виталия КЛИЧКО есть реальные шансы победить. И я верю в то, что он на этой должности будет честным человеком. Хотя у меня есть сомнения по отношению к тому, как формировался список кандидатов от Блока Кличко в депутаты Киевсовета», - сказал М.БРОДСКИЙ.

По его мнению, “Блок Михаила Бродского “Киевляне” уже оказал поддержку В.КЛИЧКО, отказавшись от выдвижения своего кандидата для участия в выборах мэра.

«Если Виталий хочет официальной поддержки нашего блока, то для этого нужно подписать с нами соглашение», - добавил лидер блока.

Как сообщал УНИАН, лидер Партии вольных демократов М.БРОДСКИЙ ранее заявлял, что открыто будет поддерживать на выборах мэра Киева кандидатуру В.КЛИЧКО.