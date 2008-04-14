Бродский рассчитывает, что блок «Киевляне» на выборах в Киевсовет получит поддержку 5-7% избирателей

Киев. 14 апреля. УНИАН. Лидер Партии вольных демократов Михаил БРОДСКИЙ рассчитывает, что “Блок Михаила Бродского “Киевляне” на досрочных выборах в Киевский городской совет получит поддержку избирателей на уровне 5-7%.

Такое предположение М.БРОДСКИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На выборах мы получим от 5 до 7 процентов поддержки, и это позволит нам провести в депутаты Киевсовета до 10 человек», - уверен М.БРОДСКИЙ.

Лидер Партии вольных демократов подчеркнул, что в избирательный список блока включены «только честные люди». «Я во всех людях уверен на 100 процентов», - заявил он.

М.БРОДСКИЙ уточнил, что в первую «пятерку», которую он возглавляет, включены заместитель председателя Партии вольных демократов Юрий САХНО, руководитель избирательного штаба блока, распорядительный директор ООО «Аста-Си» Ростислав МОХОВИКОВ, Виталий КАЩЕНКО (Партия гуманистов – УНИАН) и Олег КУЛИКОВ (Партия гуманистов – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, Киевская региональная организация Партии вольных демократов и Киевская городская организация Партии гуманистов Украины 3 апреля 2008 года подписали Соглашение о создании избирательного блока “Блок Михаила Бродского “Киевляне” для участия во внеочередных выборах депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.

Нормы представительства кандидатов в депутаты Киевского горсовета - 21 человек от Партии вольных демократов и 2 человека от Партии гуманистов.