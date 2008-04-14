Томенко прогнозирует, что коалиция будет рекомендовать Президенту поддержать избрание мэра Киева в два тура

Киев. 14 апреля. УНИАН. Народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) прогнозирует, что коалиция демократических сил будет рекомендовать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО поддержать введение двух туров голосования при избрании мэра Киева.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы сегодня проводим собрание коалиции, и я убежден, что мы сможем убедить Президента и его Секретариат, что для демократии и для уважения киевлян нам нужно избрать общественно легитимного мэра – человека, которого поддерживает большинство общины Киева”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Депутат считает, что закон об избрании городского председателя столицы в два тура имеет шанс быть принятым в ВР.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО убежден, что введение двух туров непосредственно во время избирательной компании не будет обжаловано в суде.

“Я не вижу здесь никакой проблемы. Я как депутат трех созывов не помню ни одной избирательной кампании, чтобы мы не подкорректировали избирательное законодательство. Не помню, чтобы обжаловали легитимность Президента, депутатов ВР 5-го, 6-го созыва”, - сказал он.

По мнению представителя БЮТ, голосование в два тура должно быть введено не только в Киеве, а, по меньшей мере, во всех областных центрах Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, член Президиума Политсовета партии “Народный Союз Наша Украина”, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призвал демократическую коалицию внести изменения в законодательство относительно проведения выборов мэра Киева в два тура.