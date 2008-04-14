Инвесторы «Элита-центр» предлагают КГГА подписать гражданско-правовые соглашения о переуступке права требования

Киев, 14 апреля. УНИАН. Инвесторы «Элита-центр» предлагают Киевской городской государственной администрации подписать с пострадавшими гражданско-правовые соглашения о переуступке права требования.

Об этом сообщил председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Решением проблемы «Элита-центра» является подписание гражданско-правовых договоров между пострадавшими и КГГА. Городская администрация почему-то забывает, что она является гражданским ответчиком по всем уголовным делам, которые сейчас находятся в суде», - сказал Ю.ФЕДОРЕНКО.

По его мнению, не может быть и речи о том, что жилье получит только какая-то часть пострадавших. «Действительно, до окончания рассмотрения дела в суде, мы находимся в подвешенном состоянии: люди – на улице и без жилья, за которое они заплатили. Нам не нужен громкий уголовный процесс, в результате которого Киевская городская госадминистрация будет признана ответчиком, и с нее будут взыскивать ущерб. Мы согласны перейти на гражданско-правовые соглашения, которые бы решили этот вопрос», - добавил он.

В то же время заместитель главы КГГА Владимир ГОЛОВАЧ в состоявшемся с журналистами разговоре сообщил, что именно он инициировал подписание с пострадавшими гражданско-правовых соглашений о переуступке права требования. «Такой механизм компенсации ущерба является предложением, исходящим исключительно от КГГА. И к этому времени, к сожалению, ни от депутатов Верховной Рады, ни от Министерства юстиции, ни от правительства таких предложений не поступило. Никто другого варианта до этого времени не предложил», - заявил В.ГОЛОВАЧ.

По его словам, пострадавшие в рамках подписанных соглашений должны сами определить тот объект, которому будут переуступлены требования. «Должен быть тот, кто возьмет на себя ответственность – взять на себя право их требования, предоставить им жилье, а потом взыскивать ущерб с виновных лиц. Это может быть кто угодно. Кому они хотят передать свои требования – хотят передать КГГА, значит передают КГГА», - добавил заместитель главы администрации.

В свою очередь, Ю.ФЕДОРЕНКО подчеркнул, что в результате подписания соглашений по образцу, предложенному Киевской горадминистрацией, все пострадавшие могут остаться без жилья. «В результате внимательного изучения текста предложенного соглашения, мы пришли к выводу, что такое соглашение не может быть подписано только по одной причине – оно позволяет КГГА в рамках уголовного дела судиться самой против себя, а это может привести к тому, что все пострадавшие останутся без жилья», - пояснил председатель правления ОО «Центр правозащиты».

Как сообщал УНИАН, с 4 по 8 февраля 2008 года 10 человек, пострадавших в результате аферы «Элита-центр», провели акцию голодовки под стенами Секретариата Президента с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию относительно решения их проблемы. Еще 300 человек присоединились в поддержку голодающих.

4 февраля В.ЮЩЕНКО издал Указ, которым объявил выговор председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ за недостатки в работе по стабилизации ситуации на первичном рынке жилье и ослабление исполнительской дисциплины. Президент также поручил Кабмину создать специальную комиссию по решению проблемы пострадавших в афере «Элита-центр». 8 февраля пострадавшие прекратили голодовку после того, как В.ЮЩЕНКО дал потерпевшим гарантии решения их проблем.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали 1 тыс. 759 человек.

Киев, 14 апреля. УНИАН. Инвесторы «Элита-центр» предлагают Киевской городской государственной администрации подписать с пострадавшими гражданско-правовые соглашения о переуступке права требования.

Об этом сообщил председатель правления ОО «Центр правозащиты» Юрий ФЕДОРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Решением проблемы «Элита-центра» является подписание гражданско-правовых договоров между пострадавшими и КГГА. Городская администрация почему-то забывает, что она является гражданским ответчиком по всем уголовным делам, которые сейчас находятся в суде», - сказал Ю.ФЕДОРЕНКО.

По его мнению, не может быть и речи о том, что жилье получит только какая-то часть пострадавших. «Действительно, до окончания рассмотрения дела в суде, мы находимся в подвешенном состоянии: люди – на улице и без жилья, за которое они заплатили. Нам не нужен громкий уголовный процесс, в результате которого Киевская городская госадминистрация будет признана ответчиком, и с нее будут взыскивать ущерб. Мы согласны перейти на гражданско-правовые соглашения, которые бы решили этот вопрос», - добавил он.

В то же время заместитель главы КГГА Владимир ГОЛОВАЧ в состоявшемся с журналистами разговоре сообщил, что именно он инициировал подписание с пострадавшими гражданско-правовых соглашений о переуступке права требования. «Такой механизм компенсации ущерба является предложением, исходящим исключительно от КГГА. И к этому времени, к сожалению, ни от депутатов Верховной Рады, ни от Министерства юстиции, ни от правительства таких предложений не поступило. Никто другого варианта до этого времени не предложил», - заявил В.ГОЛОВАЧ.

По его словам, пострадавшие в рамках подписанных соглашений должны сами определить тот объект, которому будут переуступлены требования. «Должен быть тот, кто возьмет на себя ответственность – взять на себя право их требования, предоставить им жилье, а потом взыскивать ущерб с виновных лиц. Это может быть кто угодно. Кому они хотят передать свои требования – хотят передать КГГА, значит передают КГГА», - добавил заместитель главы администрации.

В свою очередь, Ю.ФЕДОРЕНКО подчеркнул, что в результате подписания соглашений по образцу, предложенному Киевской горадминистрацией, все пострадавшие могут остаться без жилья. «В результате внимательного изучения текста предложенного соглашения, мы пришли к выводу, что такое соглашение не может быть подписано только по одной причине – оно позволяет КГГА в рамках уголовного дела судиться самой против себя, а это может привести к тому, что все пострадавшие останутся без жилья», - пояснил председатель правления ОО «Центр правозащиты».

Как сообщал УНИАН, с 4 по 8 февраля 2008 года 10 человек, пострадавших в результате аферы «Элита-центр», провели акцию голодовки под стенами Секретариата Президента с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию относительно решения их проблемы. Еще 300 человек присоединились в поддержку голодающих.

4 февраля В.ЮЩЕНКО издал Указ, которым объявил выговор председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ за недостатки в работе по стабилизации ситуации на первичном рынке жилье и ослабление исполнительской дисциплины. Президент также поручил Кабмину создать специальную комиссию по решению проблемы пострадавших в афере «Элита-центр». 8 февраля пострадавшие прекратили голодовку после того, как В.ЮЩЕНКО дал потерпевшим гарантии решения их проблем.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали 1 тыс. 759 человек.