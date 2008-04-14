Митинг защиты Конституционного права на жилье

Группа инвесторов многоквартирных домов "Троещинские Липки" (г. Киев, ул. Лаврухина, 5, 6) сообщает о проведении МИТИНГА ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ЖИЛЬЕ.

Цель митинга - привлечение внимания органов государственной власти, СМИ и общественности к проблеме нарушения прав человека в г. Киеве, обмана инвесторов при строительстве, сращение власти и криминала.

Судьбы 360 семей жителей Деснянского района находятся в руках депутатов Деснянской ДРА. Своим решением депутаты могут решить вопрос достройки домов, но или помогут народные избранники своим избирателям?

Избиратели вынуждены снова выйти на митинг, чтобы защитить свое конституционное право на жилье. А в зависимости от решения депутатов, инвесторам возможно придется обратиться к крайнему методу - объявить голодовку.

В 2003 г. началась продажа квартир в будущих домах (ул. Лаврухина, 5, 6).

Заказчиком и гарантом строительства домов выступила Деснянская районная администрация.

В октябре 2004 г. Деснянская РДА, заключила договор на инвестирование строительства с Подстрочником - ООО " Смартех-Системз".

Заявленный срок сдачи домов 4 квартал 2005 г.

Все квартиры в домах профинансированные инвесторами на 100%.

С 2006 г. строительство заморожено из-за отсутствия финансового средства у застройщика ООО " Смартех-Системз".

Деснянская районная Администрация, как гарант строительства, вместе с Киевской Городской Государственной Администрацией больше двух лет обещают помочь решить проблему, но 360 родин до сих пор не могут заселиться в свои квартиры.

МЫ - НЕ " ЭЛИТА-ЦЕНТР", МЫ - ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ ДЕСНЯНСКОЙ РАЙГОСАДМИНИСТРАЦИИ

Начало митинга 17 апреля 2008 г. в 9:00

Перед Деснянской РДА (просп. Маяковского, 29)