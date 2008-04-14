Представители СМИ просят ВР расследовать факты препятствования журналистам, пишущим о злоупотреблении в госзакупках

Киев. 14 апреля. УНИАН. Редактор Интернет-издания “Sprotiv.org” Вадим ГЛАДЧУК и журналист издания Юрий ШЕЛЯЖЕНКО предлагают депутатам Верховной Рады создать комиссию по расследованию фактов препятствования журналистам, пишущим на тему злоупотреблений в госзакупках.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.ГЛАДЧУК, на сегодня пострадали по меньшей мере пятеро журналистов. “Им угрожали, были сфабрикованы дела, требования снять информацию или судебные иски”, - сказал он.

Ю.ШЕЛЯЖЕНКО считает, что Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации должен взять под контроль расследование фактов препятствования профессиональной деятельности журналистов, расследовавшим разворовывание государственных средств в сфере госзакупок.

“Если мы позволим применять насилие к журналистам, которые проявляют любопытство к деятельности бандитов, это будет смерть любых надежд на демократию, на свободу Украины”, - сказал он.

В частности, по словам Ю. ШЕЛЯЖЕНКО, 10 апреля 2008 года охрана дома по адресу ул. Панфиловцев, 1 напала на него, когда он проводил журналистское расследование относительно механизмов растраты средств в сфере государственных закупок.

Как отметил Ю.ШЕЛЯЖЕНКО, по упомянутому адресу, согласно публикациям официальных изданий, зарегистрировано ТзОВ “Европейское консалтинговое агентство”. В то же время, по его словам, возле обоих входов в дом висели таблички с надписью “Офис народного депутата Украины Олега Ляшко”.

Журналист сообщил, что охрана дома отобрала у него мобильный телефон, фотоаппарат, стерла все отснятые кадры. Однако, отметил Ю.ШЕЛЯЖЕНКО, ему удалось спрятать карточку из фотоаппарату, на которой сохранились снимки и небольшое видео. Это видео было продемонстрировано на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ШЕЛЯЖЕНКО написал открытые письма руководству государства и заявления в правоохранительные органы с требованием взять под личный контроль расследование факта препятствования профессиональной деятельности журналиста со стороны охранников упомянутого дома.

Ю.ШЕЛЯЖЕНКО и В.ГЛАДЧУК также обвинили БЮТ в “крышевании тендерной мафии”.