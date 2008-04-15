С 14 апреля финансовую отчетность в Единый госреестр предпринимателей можно предоставлять в электронном виде

Киев. 15 апреля. УНИАН. С 14 апреля финансовую отчетность в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц – предпринимателей (ЕГР) можно предоставлять в электронном виде.

Об этом заявил председатель Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Константин ВАЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В свою очередь, генеральный директор Государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр» (ИРЦ) Светлана АНТРОПОВА отметила, что программное обеспечение для составления отчетности в электронном виде можно бесплатно «скачать» на сайтах Госкомпредпринимательства и ИРЦ.

По ее словам, для подачи в таком виде отчетности субъекты хозяйствования должны будут приобрести ключи электронной цифровой подписи (печати) в аккредитованных центрах сертификации ключей. Сегодня в Украине, по словам С.АНТРОПОВОЙ, есть пять фирм, которые имеют такой статус.

К.ВАЩЕНКО уверил, что с возможностью подавать отчетность в ЕГР в электронном виде не будет ликвидироваться отчетность в бумажном виде.

По его словам, обнародование и наличие финансовой отчетности в Едином государственном реестре предусмотрено Первой директивой Совета ЕС от 9 марта 1968 года и является одним из требований Европейского бизнес-реестра (ЕБР). В начале лета 2008 года начнется обмен электронной информацией между Украиной и странами-участниками ЕБР.