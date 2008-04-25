Рейтинг Черновецкого за неделю вырос на 10% - эксперт

Киев. 25 апреля. УНИАН. По исследованию социологической службы Research&Branding Group, рейтинг действующего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на сегодня составляет 37%.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор RBG Эдуард ЗОЛОТУХИН.

По его словам, «Виталий КЛИЧКО отстает от лидера избирательной кампании в 2,5 раза (15,2 %), в спину которого дышит Виктор ПИЛИПИШИН (7,6%)». «По сравнению с исследованием недельной давности, действующий мэр прибавил 10%, КЛИЧКО потерял 4%, а председатель Шевченковской райадминистрации повысил рейтинг более чем вдвое», – утверждает эксперт.

Что же касается выборов в Киевсовет, то по данным Research&Branding Group, на этой неделе рейтинг Блока Леонида Черновецкого вырос на 2,5% и достиг 33,2%. Аналитики связывают это с «процессом поэтапного распространения в обществе информации о результатах работы мэра и его команды за прошлые два года». «Чем больше люди узнают о том, что было реально сделано властью за два года, тем больше симпатиков появляется у действующего мэра и Блока Леонида Черновецкого. То есть рейтинг Черновецкого растет из-за того, что он качественнее работает с электоратом», – подчеркнул Е.ЗОЛОТУХИН.

В то же время эксперт отметил, что наблюдается падение рейтинга Блока Юлии Тимошенко «на рекордные для такого промежутка времен 6%». По мнению Е.ЗОЛОТУХИНА, это связано с общеэкономическим кризисом в стране, с одной стороны, и просчетами при формировании партийного списка «киевского» БЮТ, с другой. «Аналогичная тенденция наблюдается и с блоком Кличко (минус 2% по сравнению с прошлой неделей), поскольку эта политическая сила проявляет активность только во время избирательного процесса, а в промежутке между выборами де-факто не существует», – считает социолог.

Социологическое исследование проводилось 18-24 апреля 2008 года, опрошено 1200 респондентов, погрешность составляет 2,5%.