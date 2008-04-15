Ведущий чешский туроператор компания TERMA Travel представили в Киеве фешенебельный курортный отель Savoy West End и бутик-отель AQUA MARINA

Об уверенном росте чешского направления на украинском туристическом рынке и высокой заинтересованности Чехии в увеличении потока туристов из Украины свидетельствует большое количество семинаров, встреч, пресс-конференций и других мероприятий, проводимых представителями чешских компаний в нашей стране. Этому, безусловно, способствует активная деятельность открывшегося в прошлом году в Украине представительства национального агентства CzechTourism. Как отмечает Радован Ванер, директор представительства Czechtourism, в 2008 году Чехия планирует в три раза увеличить туристический поток из Украины.

Такие планы чехов в отношении нашей страны приводят к потребности в объективной, независимой и актуальной информации о городах, туристических маршрутах, курортах, отелях и санаториях Чехии. По роду своей деятельности специалисты туристического бизнеса должны хорошо ориентироваться в мировом отельном бизнесе. Поэтому презентации отелей всегда вызывают живой интерес в профессиональной туристической тусовке.

Лидирующий чешский туроператор Terma Trevel всегда придавал огромное значение установлению надежных партнерских и теплых дружеских отношений с отельерами Чехии. Руководство компании прекрасно понимает, что впечатления туриста, его мнение о качестве отдыха на 90% формируется из впечатлений об уровне сервиса в отеле. А в такой сфере, как санаторно-курортный туризм значение отеля или санатория в успехе тура вообще трудно переоценить.

Безусловно, существует масса хороших отелей. Есть известные, раскрученные бренды. Есть просто отличные отели.

Но есть в мире несколько отелей, впечатления от которых их гости сохраняют на всю жизнь и гордятся тем, что имели возможность пожить там несколько дней.

Аристократ среди отелей, образец вкуса и изысканности, благородного сервиса и изящного комфорта - Savoy West End. Этот современный курортный гостиничный комплекс, расположенный в престижном историческом квартале Карловых Вар, предлагает своим гостям исключительно высокий уровень обслуживания и совершенно неповторимую атмосферу сладкой неги и спокойной роскоши. Savoy West End сможет удивить даже самых требовательных и искушенных украинских туристов, предлагая несравненный, аристократический уровень сервиса в ауре старейшего и известнейшего европейского курорта.

Впервые в Украине лидирующий чешский СПА-туроператор ТЕРМА-ТРЕВЕЛ, при поддержке национального агентства Чехтуризм провели в Украине раут-презентацию c топ-менеджментом отелей Savoy West End 5* и AQUA MARINA 4*

AQUA MARINA - уникальный в своем роде, новый стильный бутик-отель в центре Карловых Вар - представитель новой отельной философии. Безусловно, как все новое и интересное, презентация отеля привлекла особое внимание украинских специалистов.

Следует отметить, что именно Terma Travel первой среди чешских туроператоров ввела систему он-лайн бронированию напрямую в отелях. Начиная с прошлого года, совместно со своим on-line-партнером в Украине компанией ЛОЯЛ в рамках программы развертывания в системы on-line бронирования, проводит серию обучающих семинаров и мастер-классов для украинских партнеров. Система дает партнерам компании ЛОЯЛ и Terma Travel неоспоримое конкурентное преимущество – это набор современных высокотехнологичных инструментов, которые значительно упрощают работу агентов, повышают эффективность и надежность обслуживания клиентов. Кроме собственно on-line бронирования, на сайте ЛОЯЛ представлена система подбора санаториев и отелей Чехии по условиям проживания и предоставляемым услугам, а также независимый рейтинг санаториев и отелей, составленный на основе отзывов туристов.

В этом году Terma Travel представила значительно продвинутую версию системы on-line бронирования. Усовершенствования настолько существенны, что можно говорить о выходе на совершенно новый уровень организации туристического бизнеса, о переходе к качественно новому этапу в построении отношений в цепочке отель-оператор-агент-турист. В прошлое уходит нудная, бумажная составляющая туристического бизнеса. На первое место выходит вдохновение и креативный подход к клиенту и его желаниям. И за этим будущее туризма.

Более детальную информацию Вы можете получить в офисе ТК «ЛОЯЛ».

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